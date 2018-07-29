Электричка сбила людей в Чехове

На станции Чехов Курского направления Московской железной дороги электричка сбила трех человек. Один из них погиб на месте, второй скончался в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по взаимодействию со СМИ Наталью Федорову, ЧП произошло вечером в субботу, 28 июля. Электричка, следовавшая из Серпухова, сбила 40-летнюю женщину и двоих мужчин. Один мужчина скончался на месте от полученных травм, второй мужчина умер в лечебном учреждении. Женщина находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия организована доследственная проверка. По предварительным данным, люди, попавшие под электричку, переходили железнодорожные пути в неположенном месте.