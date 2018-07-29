Медведев и Аксенов поздравили россиян в "Фейсбуке"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Крыма Сергей Аксенов поздравили россиян с Днем Военно-морского флота.

"С Днем Военно-морского флота!" — написал на своей странице Медведев и опубликовал фотографии с военно-морского парада в Севастополе, на котором он присутствовал в воскресенье.

Глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя россиян с праздником, отметил, что моряки-черноморцы не раз показывали всему миру примеры мужества, героизма, любви к Родине и готовности к самопожертвованию.

"Служба на флоте всегда была окружена в нашей стране особым почетом и уважением. Это удел мужественных и сильных духом людей", — написал Аксенов на своей странице в Facebook и пожелал всем морякам и их близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству.



День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад в честь праздника. Состоялись торжества и в Севастополе, там в параде приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров.