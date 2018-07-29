БРИКС вырос в мощное политическое объединение
Мир за пределами Европы и США живет по собственным законам. И по темпам экономического роста давно опережает G7. Так написали о десятом саммите БРИКС европейские СМИ. Юбилейная встреча вышла за рамки "пятерки" - к лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР присоединились еще два десятка "наблюдателей" — от Аргентины до Турции. И места для тех, кто разделяет подходы объединения, едва хватило на площадке для традиционного фото. В ЮАР лидеры говорили о неприятии санкций и торговых войн, о стремление к многополярному мироустройству.
Современным зулусам их предки наверняка бы завидовали — охотиться необходимости нет, супермаркет в двух шагах от деревни, и, конечно, толпы туристов всегда прокормят племя.
В гости к зулусам в эти дни особенно часто заходили россияне и китайцы, бразильцы и индусы. Объяснение, что мы приехали на БРИКС хозяев не устраивало — аборигены требовали политинформации.
Пятьдесят километров от деревни — и Йоханнесбург, деловой центр Африки, где никому не нужно объяснить, что такое БРИКС. Одевшись потеплее — здесь другая сторона Земли, зима в разгаре — горожане спешат на работу. В небоскребах отражаются плакаты саммита. На них — человек-символ черного континента Нельсон Мандела.
"Саммит пришелся на столетие Нельсона Манделы. Он защищал принципы равенства, достоинства, справедливости. На этих принципах работает и БРИКС. Преимущество БРИКС заключается в том, что здесь гораздо меньше бюрократии, чем во многих других подобных объединениях. Все вопросы решаются с полным уважением к интересам всех участников этой организации", — отметил президент РФ Владимир Путин.
Вот так дружно лидеры пяти ведущих экономик мира встречаются на протяжении десяти лет. За это время суммарный объем ВВП стран-участниц достиг 17 трилионов долларов. Кстати, зависимость от доллара, который чужой для БРИКС, страны стараются минимизировать — постепенно переходят на расчеты в национальных валютах. Подталкивают к этому те, кто выпускают заокеанские деньги.
"Как у нас шутят, война войной, а обед по расписанию, так и здесь. Противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи, абсолютно стабильные и неприкасаемые, оказалось, что это не так. И платежные системы используются как политический аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется. Мы не собираемся делать никаких резких движений, отказываться от доллара, мы применяем его и будем применять. Настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара", — заявил Владимир Путин.
У БРИКС создан свой банк — аналог Международного валютного фона. Банк развивается, открывая филиалы в странах "пятерки". Скоро он начнет работу в Бразилии, на очереди — Россия.
В Йоханнесбурге протокольным службам делегаций было непросто. Флаги то и дело приходилось менять для двусторонних переговоров. Ведь кроме лидеров «пятерки» БРИКС пригласил два десятка президентов стран-партеров.
Вот в ЮАР с Владимиром Путиным встречается Реджеп Эрдоган. Как отметит турецкий лидер, отношениям между Москвой и Анкарой развиваются на зависть. К слову, уже на следующий день партия российского мяса отправилась в Турцию.
А у Владимира Путина зимним африканским вечером одна за другой шли рабочие встречи. Половина девятого вечера, но рабочий день президента не закончен. К его резиденции подъезжает очередная машина — Си Цзиньпин прибыл на переговоры.
С китайской делегацией российские коллеги ужинали. За тот вечер Владимир Путин провел сразу семь двусторонних переговоров. С Нарендрой Моди Путин встречался около полуночи. Ему даже пришлось взбодрить подчиненных до начала переговоров.
С премьером Мои Путин виделся буквально в мае в Сочи. Осенью — снова переговоры. На этот раз в Индии.
Журналисты интересуются, когда следующая встреча с Трампом, ведь, кажется, недавно в Хельсинки начало было положено?
"У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если будут созданы соответствующие условия для работы, несмотря на все сложности: в данном случае — на сложности внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Жизнь продолжается", — отметил глава российского государства.
В ЮАР Владимир Путин заявил, что Москва прорабатывает возможность проведения саммитов Россия — Африка. Рынок континента — один из самых динамично растущих. Перспективы сотрудничества лидеры стран БРИКС обсуждали с 15 приглашенными президентами разных африканских стран.
"Чтобы создать новый тип международных отношений на основе справедливости, когда выигрывают все, мы должны учитывать региональные вопросы и делать мир более справедливым", — уверен Си Цзиньпин.
Кричащие галстуки, пестрый шарф — в очередной раз продемонстрировал всем, что он любит шляпы, президент Уганды. Страны БРИКС предлагают Африке разные варианты сотрудничества. Россия готова модернизировать местные железные дороги, работать в медицине и развивать энергетику.
"В сфере атомной энергетики, где Россия является технологическим лидером, мы предлагаем африканским партнерам создание под ключ целой индустрии. Соглашения о сотрудничестве по мирному атому подписаны с целым рядом стран региона, а с некоторыми работа уже перешла в практическое русло. Все эти проекты будут иметь для Африки стратегическое значение, ведь на континенте, по разным оценкам, без электричества живут до 600 миллионов человек", — отметил Владимир Путин.
Москва предлагает построить атомную электростанцию в ЮАР.
Скоростное шоссе, соединяющее финансовый центр ЮАР Йоханнесбург и столицу Преторию. Ровно на полпути, чтобы жителям каждого из городов было удобно добираться, построен православный храм. С дороги видно, как его купола блестят под африканским солнцем. Храм — единственный на всю Африку южнее Сахары. Для русской диаспоры это еще и уголок, где можно хотя бы так дотронуться до родины.
Россияне рассказывают, как, не отрываясь от экранов, болели за нашу сборную на чемпионате мира. Следили за праздником футбола и политики.
"Пятерка" намерена проводить свой спортивный фестиваль. Уже договорились о творческом конкурсе в киноиндустрии.
В декларации, подписанной по итогам саммита, закреплена российская инициатива об углублении культурного сотрудничества. Вообще если взглянуть на документ, можно понять, как из клуба ведущих экономик "пятерка" выросла и в мощное политическое объединение. Африка передает эстафету БРИКС Азии. В следующем году встреча лидеров пройдет в Китае.
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