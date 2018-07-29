Звезду Трампа не уберегли

"Пока в США не кончится охота на ведьм, Путин и Трамп не встретятся в Вашингтоне" – в этом заявлении советника президента США Джона Болтона — краткое резюме доведенного до абсурда поиска "российского следа" в Белом доме. А ведь он же — Болтон — еще совсем недавно готовил осенний визит. В Конгрессе так и не могут успокоиться, так о чем же говорили Трамп и Путин в Хельсинки, в присутствие только переводчицы?! С пристрастием допросили госсекретаря Майка Помппео. А спецпрокурору Мюллеру поручили проверить Twitter американского президента. Есть подозрение, что это он создает препятствия расследованию о связях с Россией.

Но российских дипломатов сейчас больше волнует то, как чувствует себя Мария Бутина. Девушку по подозрению в шпионаже держат в вашингтонском СИЗО. Обвинение так и не предъявлено, а Марии приходится непросто. Ее плохо кормят, не пускают на воздух, да еще и каждые 15 минут по ночам издевательски включают свет.

Над Белым домом — яркое солнце, но в американской политике бушует буря. Помочь переждать ненастье Дональду Трампу мог бы как раз такой зонтик — из долларов. И у президента США, как и у его двойника, он теперь тоже появился.

"Совсем недавно были опубликованы показатели экономического роста Америки, и я рад вам сообщить, что во втором квартале этого года рост экономики составил 4,1%. Мы движемся к тому, чтобы достигнуть самого высокого темпа роста ВВП за последние 13 лет", — заявил Трамп.

В том, что вслед за ростом показателей пойдут вверх и пункты рейтинга, сомнений нет ни у Трампа, ни у его оппонентов. На радостях хозяин Белого дома даже расцеловал главу Еврокомиссии, чем застал его врасплох. Жана Клода Юнкера отправили через океан, чтобы договорился о паузе в торговой войне с Вашингтоном.

Но мысли Трампа сосредоточены сейчас исключительно на настоящем, и главное место в них занимает Китай, в борьбе с которым он и рассчитывает на поддержку европейцев.

"Китай бьет по нашим фермерам, которых, как им известно, я люблю и уважаю, чтобы заставить меня и дальше позволять им использовать США в своих интересах, Но их злонамеренные усилия будут тщетны. Мы действовали по-хорошему до сих пор", — сказал Трамп.

То есть как раз Пекин, а не Москву, куда Трамп готов отправится с визитом, в его администрации считают главным соперником. И это мнение разделяют даже в Конгрессе. Конечно, те, кто еще способен разговаривать на какие-то другие темы кроме якобы российского вмешательства в американские выборы.

"Вас еще спросят о России, поэтому я хотел бы затронуть другую тему. На мой взгляд, единственная угроза для национальной безопасности США в долгосрочной перспективе — это Китай. Впервые с момента окончания холодной войны мы столкнулись с равным конкурентом, не только в военной сфере, но также в экономической, технологической и геополитической", — отметил сенатор Марко Рубио.

"Сенатор, вы подняли вопрос , касающийся главного испытания для США в ближайшие годы, а может, и десятилетия. К Китая очень много людей и большая экономика", — признал Майк Помпео, госсекретарь США.

В остальные три часа слушаний Майку Помпео задавали, по сути, один и тот же вопрос. Сенаторы допытывались, о чем говорили Путин и Трамп за закрытыми дверями. Но вскрыть мысли госсекретаря оказалось сложнее, чем разглядеть электронный чип в подаренном президенту США футбольном мяче, и потому оппоненты Трампа спускались с Капитолийского холма еще более убежденные в любимой ими теории заговора.

Из предыдущих хозяев Белого дома Дональду Трампу больше всех нравится седьмой. Эндрю Джексона тоже называли аутсайдером. Но у демократов в качестве параллели из прошлого припасен другой Эндрю — Джонсон. В американской истории он остался не только человеком, при котором к США отошла Аляска (современники этого почти не заметили), но и первым президентом, против которого развернули процедуру импичмента. Ее почти довели до конца.

"Свалить" Джонсона пытались собственные министры, которые отказывались выполнять его приказы. При всей непохожести ситуаций именно тогда едва ли не впервые в американской истории во весь голос заявили о себе те, кого через полтора в нынешней Америке назовут "глубинным государством".

"Когда я сказал "глубинное государство", люди посмотрели на меня удивленно: что вы имеете в виду под этим названием? Я ответил: если вы находитесь в Вашингтоне, вы знаете, что все эти люди, которые слоняются из одной администрации в другую, у них довольно много власти. У вас есть ФБР, Министерство юстиции, ЦРУ, АНБ, но также у них есть возможность, избрать президента, который им больше симпатизирует. И я говорю о Хиллари Клинтон", — подчеркнул Рэй Макговерн, бывший сотрудник ЦРУ, экс-старший советник президента США по нацбезопасности.

Утраченную возможность компенсируют с помощью страшилок про русских троллей и хакеров. Существуют они, правда, только в виде имен в длинных списках, а вот выпускница Международного университета в Вашингтоне Мария Бутина — живой человек, брошенный в американскую тюрьму.

"Так как на самом деле у русских нет настоящих доказательств, они охотятся за чем-то осязаемым, реальным. И вот русская девушка. Она напоминает шпионку", — сказал Макговерн.

Впрочем, атмосферой тайны себя хочет окутать не Бутина, а американская прокуратура. Роберт Дрисколл будет и дальше добиваться освобождения до начала процесса. Но пока из федерального суда округа Колумбия Марию Бутину снова отвезли в следственный изолятор Вашингтона, где ее посетили наши дипломаты. В тюрьме россиянке непросто. На прогулки не выводят. Ночью каждые 15 минут включают свет.

"Есть вопросы по питанию, по тому, какие ей возможности предоставляют по пользованию библиотекой. Мы эти вопросы будем поднимать. Она передает большой привет родным, всем тем людям, кто ее поддерживают в России и за рубежом. Духом не падает. Держится молодцом", — отметил Николай Пукалов, заведующий консульским отделом посольства России в США.

Следующее заседание назначено на начало сентября. До начала процесса с участием присяжных еще не близко, но иначе как российской шпионкой в американских либеральных СМИ Бутину не называют. Американский президент у авторов этих репортажей фигурирует как российский агент. Подогретая телевизором публика теме временем переходит к делу.

На Аллее славы в Голливуде мужчина с киркой разнес именную звезду Трампа. Вандал сам сдался полиции, но спокойствие длилось недолго. Сторонники американского президента, взявшие под охрану место, сошлись в рукопашной с теми, кто спит и видит, чтобы звезда Трампа не только исчезла с голливудской мостовой, но и скатилась с политического небосклона.