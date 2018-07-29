Новости Политика

Все видео этой рубрики
29 июля 201821:40 Валентин Богданов

Звезду Трампа не уберегли

"Пока в США не кончится охота на ведьм, Путин и Трамп не встретятся в Вашингтоне" – в этом заявлении советника президента США Джона Болтона — краткое резюме доведенного до абсурда поиска "российского следа" в Белом доме. А ведь он же — Болтон — еще совсем недавно готовил осенний визит. В Конгрессе так и не могут успокоиться, так о чем же говорили Трамп и Путин в Хельсинки, в присутствие только переводчицы?! С пристрастием допросили госсекретаря Майка Помппео. А спецпрокурору Мюллеру поручили проверить Twitter американского президента. Есть подозрение, что это он создает препятствия расследованию о связях с Россией.

Но российских дипломатов сейчас больше волнует то, как чувствует себя Мария Бутина. Девушку по подозрению в шпионаже держат в вашингтонском СИЗО. Обвинение так и не предъявлено, а Марии приходится непросто. Ее плохо кормят, не пускают на воздух, да еще и каждые 15 минут по ночам издевательски включают свет.

Над Белым домом — яркое солнце, но в американской политике бушует буря. Помочь переждать ненастье Дональду Трампу мог бы как раз такой зонтик — из долларов. И у президента США, как и у его двойника, он теперь тоже появился.

"Совсем недавно были опубликованы показатели экономического роста Америки, и я рад вам сообщить, что во втором квартале этого года рост экономики составил 4,1%. Мы движемся к тому, чтобы достигнуть самого высокого темпа роста ВВП за последние 13 лет", — заявил Трамп.

В том, что вслед за ростом показателей пойдут вверх и пункты рейтинга, сомнений нет ни у Трампа, ни у его оппонентов. На радостях хозяин Белого дома даже расцеловал главу Еврокомиссии, чем застал его врасплох. Жана Клода Юнкера отправили через океан, чтобы договорился о паузе в торговой войне с Вашингтоном.

Но мысли Трампа сосредоточены сейчас исключительно на настоящем, и главное место в них занимает Китай, в борьбе с которым он и рассчитывает на поддержку европейцев.

"Китай бьет по нашим фермерам, которых, как им известно, я люблю и уважаю, чтобы заставить меня и дальше позволять им использовать США в своих интересах, Но их злонамеренные усилия будут тщетны. Мы действовали по-хорошему до сих пор", — сказал Трамп.

То есть как раз Пекин, а не Москву, куда Трамп готов отправится с визитом, в его администрации считают главным соперником. И это мнение разделяют даже в Конгрессе. Конечно, те, кто еще способен разговаривать на какие-то другие темы кроме якобы российского вмешательства в американские выборы.

"Вас еще спросят о России, поэтому я хотел бы затронуть другую тему. На мой взгляд, единственная угроза для национальной безопасности США в долгосрочной перспективе — это Китай. Впервые с момента окончания холодной войны мы столкнулись с равным конкурентом, не только в военной сфере, но также в экономической, технологической и геополитической", — отметил сенатор Марко Рубио.

"Сенатор, вы подняли вопрос , касающийся главного испытания для США в ближайшие годы, а может, и десятилетия. К Китая очень много людей и большая экономика", — признал Майк Помпео, госсекретарь США.

В остальные три часа слушаний Майку Помпео задавали, по сути, один и тот же вопрос. Сенаторы допытывались, о чем говорили Путин и Трамп за закрытыми дверями. Но вскрыть мысли госсекретаря оказалось сложнее, чем разглядеть электронный чип в подаренном президенту США футбольном мяче, и потому оппоненты Трампа спускались с Капитолийского холма еще более убежденные в любимой ими теории заговора.

Из предыдущих хозяев Белого дома Дональду Трампу больше всех нравится седьмой. Эндрю Джексона тоже называли аутсайдером. Но у демократов в качестве параллели из прошлого припасен другой Эндрю — Джонсон. В американской истории он остался не только человеком, при котором к США отошла Аляска (современники этого почти не заметили), но и первым президентом, против которого развернули процедуру импичмента. Ее почти довели до конца.

"Свалить" Джонсона пытались собственные министры, которые отказывались выполнять его приказы. При всей непохожести ситуаций именно тогда едва ли не впервые в американской истории во весь голос заявили о себе те, кого через полтора в нынешней Америке назовут "глубинным государством".

"Когда я сказал "глубинное государство", люди посмотрели на меня удивленно: что вы имеете в виду под этим названием? Я ответил: если вы находитесь в Вашингтоне, вы знаете, что все эти люди, которые слоняются из одной администрации в другую, у них довольно много власти. У вас есть ФБР, Министерство юстиции, ЦРУ, АНБ, но также у них есть возможность, избрать президента, который им больше симпатизирует. И я говорю о Хиллари Клинтон", — подчеркнул Рэй Макговерн, бывший сотрудник ЦРУ, экс-старший советник президента США по нацбезопасности.

Утраченную возможность компенсируют с помощью страшилок про русских троллей и хакеров. Существуют они, правда, только в виде имен в длинных списках, а вот выпускница Международного университета в Вашингтоне Мария Бутина — живой человек, брошенный в американскую тюрьму.

"Так как на самом деле у русских нет настоящих доказательств, они охотятся за чем-то осязаемым, реальным. И вот русская девушка. Она напоминает шпионку", — сказал Макговерн.

Впрочем, атмосферой тайны себя хочет окутать не Бутина, а американская прокуратура. Роберт Дрисколл будет и дальше добиваться освобождения до начала процесса. Но пока из федерального суда округа Колумбия Марию Бутину снова отвезли в следственный изолятор Вашингтона, где ее посетили наши дипломаты. В тюрьме россиянке непросто. На прогулки не выводят. Ночью каждые 15 минут включают свет.

"Есть вопросы по питанию, по тому, какие ей возможности предоставляют по пользованию библиотекой. Мы эти вопросы будем поднимать. Она передает большой привет родным, всем тем людям, кто ее поддерживают в России и за рубежом. Духом не падает. Держится молодцом", — отметил Николай Пукалов, заведующий консульским отделом посольства России в США.

Следующее заседание назначено на начало сентября. До начала процесса с участием присяжных еще не близко, но иначе как российской шпионкой в американских либеральных СМИ Бутину не называют. Американский президент у авторов этих репортажей фигурирует как российский агент. Подогретая телевизором публика теме временем переходит к делу.

На Аллее славы в Голливуде мужчина с киркой разнес именную звезду Трампа. Вандал сам сдался полиции, но спокойствие длилось недолго. Сторонники американского президента, взявшие под охрану место, сошлись в рукопашной с теми, кто спит и видит, чтобы звезда Трампа не только исчезла с голливудской мостовой, но и скатилась с политического небосклона.

Сейчас

22:26

Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

22:09

"Газель" сбила инспектора ДПС на МКАД

19:53

Военный покончил с собой в туалете Берлускони

18:59

Киевский полицейский распылил газ в лицо фотокора Associated Press

18:31

Мошенницы пытались снять в московском банке 870 миллионов рублей

17:09

Из-за ЧП в аэропорту Мюнхена отменили около 330 рейсов

16:51

Трамп пригрозил "прекратить работу" правительства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Главный парад: по Неве прошли современные корабли и ботик Петра

Главный парад: по Неве прошли современные корабли и ботик Петра

2 часа назад
Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

Дело о хищениях в НПО имени Лавочкина: задержан адвокат Третьяков

34 минуты назад
Крым: магия чисел и свои "Вести"

Крым: магия чисел и свои "Вести"

1 час назад
"Газель" сбила инспектора ДПС на МКАД

"Газель" сбила инспектора ДПС на МКАД

1 час назад
"Князь Владимир выступал за безвиз": Порошенко снова стал посмешищем

"Князь Владимир выступал за безвиз": Порошенко снова стал посмешищем

2 часа назад
БРИКС вырос в мощное политическое объединение

БРИКС вырос в мощное политическое объединение

53 минуты назад
Лесные пожары в Греции: 91 человек погиб, 25 пропали без вести

Лесные пожары в Греции: 91 человек погиб, 25 пропали без вести

1 час назад
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

23.07.2018 08:10
Рейган заявил, что сторонники Трампа готовы сделать Путина президентом

Рейган заявил, что сторонники Трампа готовы сделать Путина президентом

8 часов назад
Названа сумма, которую задолжал самый злостный алиментщик России

Названа сумма, которую задолжал самый злостный алиментщик России

10 часов назад
Из-за ЧП в аэропорту Мюнхена отменили около 330 рейсов

Из-за ЧП в аэропорту Мюнхена отменили около 330 рейсов

5 часов назад
"Ученые" заявили, что хорваты, Иисус, Будда и Вишну на самом деле украинцы

"Ученые" заявили, что хорваты, Иисус, Будда и Вишну на самом деле украинцы

5 часов назад
Стерджес похоронят при особых мерах безопасности

Стерджес похоронят при особых мерах безопасности

2 часа назад
Жить на родине Моцарта: что можно купить в Австрии по цене московской двушки

Жить на родине Моцарта: что можно купить в Австрии по цене московской двушки

13 часов назад
Всероссийская перепись фермеров "Свое" - участвуйте и станьте миллионером!

Всероссийская перепись фермеров "Свое" - участвуйте и станьте миллионером!

27.07.2018 15:51
Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

27.07.2018 12:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Звезду Трампа не уберегли

Звезду Трампа не уберегли

1 час назад
Российские теннисистки Звонарева и Потапова выиграли Moscow River Cup

Российские теннисистки Звонарева и Потапова выиграли Moscow River Cup

1 час назад
В снежном плену: у Александра Гукова нет еды и возможности погреть воду

В снежном плену: у Александра Гукова нет еды и возможности погреть воду

1 час назад
Дубль Азмуна принес "Рубину" победу над "Краснодаром"

Дубль Азмуна принес "Рубину" победу над "Краснодаром"

2 часа назад
В словах Трампа нашли опасность для журналистов

В словах Трампа нашли опасность для журналистов

2 часа назад
Умерла одна из глав "Союза советских граждан в Бельгии" Мария Костылева-Дойгеларе

Умерла одна из глав "Союза советских граждан в Бельгии" Мария Костылева-Дойгеларе

2 часа назад
Адвокат Трампа о скандальной аудиозаписи: кто-то поработал с пленкой

Адвокат Трампа о скандальной аудиозаписи: кто-то поработал с пленкой

3 часа назад
Украину назвали признанным экспертом в области фальсификации истории

Украину назвали признанным экспертом в области фальсификации истории

3 часа назад
Россияне выиграли первый этап конкурса "Мастер-оружейник"

Россияне выиграли первый этап конкурса "Мастер-оружейник"

3 часа назад
Киевский полицейский распылил газ в лицо фотокора Associated Press

Киевский полицейский распылил газ в лицо фотокора Associated Press

3 часа назад
Джулиани считает, что твиты Трампа ничем не мешают Мюллеру

Джулиани считает, что твиты Трампа ничем не мешают Мюллеру

4 часа назад
"Динамо" вдесятером завоевало ничью против "Арсенала"

"Динамо" вдесятером завоевало ничью против "Арсенала"

4 часа назад
У кислот омега-3 нашли еще одно интересное свойство

У кислот омега-3 нашли еще одно интересное свойство

4 часа назад
Мошенницы пытались снять в московском банке 870 миллионов рублей

Мошенницы пытались снять в московском банке 870 миллионов рублей

4 часа назад
Янукович решил защитить свою честь от Луценко в суде

Янукович решил защитить свою честь от Луценко в суде

4 часа назад
Формула-1. Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии, Сироткин – на 16 месте

Формула-1. Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии, Сироткин – на 16 месте

4 часа назад
"Танковый биатлон": россияне лидируют

"Танковый биатлон": россияне лидируют

4 часа назад
Турция хочет в БРИКС

Турция хочет в БРИКС

4 часа назад
Российские пляжницы защитили титул чемпионок Европы

Российские пляжницы защитили титул чемпионок Европы

5 часов назад
National Interest: Т-80 - это не шутка

National Interest: Т-80 - это не шутка

5 часов назад
В британских частных школах стало намного меньше россиян

В британских частных школах стало намного меньше россиян

5 часов назад
Трамп пригрозил "прекратить работу" правительства

Трамп пригрозил "прекратить работу" правительства

5 часов назад
Блок Меркель показал худший за 12 лет результат

Блок Меркель показал худший за 12 лет результат

6 часов назад
Собянин рассказал о Москве, которая понравится каждому

Собянин рассказал о Москве, которая понравится каждому

6 часов назад
В Москве дочери втроем зарезали "положительного" отца-насильника

В Москве дочери втроем зарезали "положительного" отца-насильника

6 часов назад
Голы Дзюбы и Кузяева принесли "Зениту" победу над "Енисеем"

Голы Дзюбы и Кузяева принесли "Зениту" победу над "Енисеем"

7 часов назад
Шварценеггер на танке проехался по лимузину

Шварценеггер на танке проехался по лимузину

8 часов назад
Робот впервые принял участие в Главном военно-морском параде

Робот впервые принял участие в Главном военно-морском параде

8 часов назад
Трейлер PES 2019 посвятили клубам Российской премьер-лиги

Трейлер PES 2019 посвятили клубам Российской премьер-лиги

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 29 июля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 июля 2018 года

12 часов назад
Моя дочь с 3 лет смотрит недетские мультики: молодая мама о возрастных рейтингах

Моя дочь с 3 лет смотрит недетские мультики: молодая мама о возрастных рейтингах

28.07.2018 10:58
Гид по стилям: что такое бохо? Особенности и примеры

Гид по стилям: что такое бохо? Особенности и примеры

27.07.2018 14:25
Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года

Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года

27.07.2018 13:00
5 способов продать свой загородный дом дороже

5 способов продать свой загородный дом дороже

27.07.2018 10:00
Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

26.07.2018 13:32
"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

26.07.2018 11:00
10 лучших островов для пляжного отдыха

10 лучших островов для пляжного отдыха

26.07.2018 09:44