Адвокат Трампа о скандальной аудиозаписи: кто-то поработал с пленкой

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Fox News попытался обелить своего подзащитного, объявив скандальную запись разговора Трампа и Майкла Коэна поддельной. "Кто-то поработал с пленкой", — заявил Джулиани.

На записи двухлетней давности Трамп и его бывший поверенный Коэн обсуждают сумму отступных, которую стоит заплатить фотомодели журнала "Плейбой" Карен Макдугал. Женщина утверждала, что у нее был секс с будущим президентом США.

По словам Джулиани, команда Трампа наняла экспертов, включая бывших агентов ФБР, которые заявили, что пленка является "записью записи". Разговор мужчин на пленке прерывается, что может быть следствием монтажа и других изменений, пишет ТАСС

"Когда нам ясен весь масштаб лжи Коэна и Ленни Дэвиса, мы не доверяем никому", — указал Джулиани.

Адвокат уверен, что его клиент не совершал ничего противозаконного, потому что Коэн вел разговоры и с другими заинтересованными лицами, но Трамп в них участия не принимал.

Аудиозапись предал гласности телеканал CNN. Журналисты утверждают, что Трамп был в курсе намерений Коэна не допустить публикации статьи Макдугал об отношениях с кандидатом в президенты. Трамп ранее заявлял, что Коэн действовал без его ведома. Статья не была опубликована, хотя права на нее купила издательская компания American Media за 150 тысяч долларов.