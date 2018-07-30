В Пакистане спасают российского альпиниста, застрявшего на горной вершине

В понедельник, если позволит погода, может продолжиться операция по спасению российского альпиниста, который заблокирован на склоне горы Латок-I в Пакистане. В снежном плену Александр Гуков находится уже пять суток.

Он застрял на каменной стене с наклоном в 70 градусов; остался без снаряжения, провизии и связи. Несколько дней назад там же погиб его напарник Сергей Глазунов, сообщает "Россия 24".

Сейчас в Пакистане рассматривают разные способы спасения Гукова. Один из вариантов — забрать его прямо со скалы на вертолете. Другой — высадить альпинистов рядом с Гуковым, чтобы они помогли ему спуститься вниз.

Вершина Латок-I (ее высота 7145 метров) считается одной из самых неприступных и находится на границе Индии и Пакистана. С 1978 года она не покорилась ни одному альпинисту.