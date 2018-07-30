Момент крушения пассажирского самолета в Бразилии попал на видео

Вечером в воскресенье, 29 июля, самолет Beechcraft King Air C90, принадлежащий компании Videplast, потерпел аварию при посадке в небольшом аэропорту Кампу-де-Марте в Сан-Паулу.

Инцидент, в результате которого Beechcraft перевернулся и загорелся, попал в объектив камеры наблюдения, запечатлевшей момент крушения воздушного судна.

Один из пилотов погиб, его напарник оказался серьезно травмирован. Пассажиры также получили повреждения – двое из них госпитализированы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, еще трое отделались более легкими ранениями.

По предварительной информации, озвученной СМИ, ЧП произошло после того, как летчик предпринял попытку уйти на второй круг от самой земли после неудачной попытки приземления. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.