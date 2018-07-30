"Куплю тебе новый": в Перми рядом с ребенком взорвался гироскутер

Практически новый гироскутер загорелся и взорвался во время "тестового" заезда в центре Перми. Юный владелец устройства не пострадал, хотя и пролил немало слез. Мама мальчика сняла дымящееся транспортное средство на видео.

Инцидент произошел днем 28 июля на центральной площади у "Театра-Театра". Ребенок взял с собой на прогулку недавно купленный гироскутер, когда у него сел аккумулятор, родители отправились в прокатную контору, где его можно было бы подзарядить, но тут из устройства повалил дым.

"Не ехал мой сын на нем в момент возгорания, он стоял на безопасном расстоянии", — успокоила сетевых экспертов Алисия.

На кадрах слышно, как она обещает плачущему ребенку приобрести новое устройство, но тот продолжает лить слезы.

"Если надо будет, куплю ему новый. И тут не в цене дело, а просто дело случая, никто не застрахован", — отметила женщина в ответ на поток критики в свой адрес.