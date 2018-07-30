Оливье Жиру может стать футболистом "Марселя"

"Марсель" намерен усилить линию атаку и занят поисками нападающего. В настоящее время марсельцы выбирают между футболистом сборной Франции Оливье Жиру и итальянским игроком Марио Балотелли.

Первым в списке стоял Балотелли, но переход итальянца из "Ниццы" в "Марсель" сорвался. Клуб не оставляет попыток заполучить Марио, но ведет работу в другом направлении. Провансальцы заинтересованы в приглашении нападающего английского "Челси" Оливье Жиру, недавно ставшего чемпионом мира в составе сборной Франции.

Жиру пока не собирается возвращаться из Англии на родину, однако все может измениться при наличии выгодного предложения. До отъезда в лондонский "Арсенал" Оливье выступал за "Монпелье", в составе которого стал чемпионом Франции.