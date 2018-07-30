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30 июля 201814:40

В Ставрополе уходящий от погони нетрезвый водитель устроил ДТП. Видео

Youtube/Сергей Титаев

Ставропольские полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем. Скрываясь от стражей закона, нарушитель выехал на встречную полосу и устроил аварию с другим автомобилем.

 

В результате аварии пострадал человек, которому понадобилась медицинская помощь. В свою очередь, нарушитель был задержан: выяснилось, что он не в первый раз попадается на пьяной езде.

Теперь судьбу любителя нетрезвого вождения будет решать суд, и наказание может оказаться строгим — до двух лет лишения свободы.

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