В Ставрополе уходящий от погони нетрезвый водитель устроил ДТП. Видео

Ставропольские полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем. Скрываясь от стражей закона, нарушитель выехал на встречную полосу и устроил аварию с другим автомобилем.

В результате аварии пострадал человек, которому понадобилась медицинская помощь. В свою очередь, нарушитель был задержан: выяснилось, что он не в первый раз попадается на пьяной езде.

Теперь судьбу любителя нетрезвого вождения будет решать суд, и наказание может оказаться строгим — до двух лет лишения свободы.