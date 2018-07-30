В Калининграде ищут мужчин, заплативших 15-летней за интим фальшивыми купюрами

Несовершеннолетняя жительница Калининграда заявила в полицию о том, что ее изнасиловали в лесу двое мужчин. При этом, как пишет местное издание Klops, 15-летняя девушка якобы разместила в соцсетях объявление об интим-услугах за 10 тысяч рублей и сообщила свой номер телефона.

На него откликнулся мужчина, который приехал на свидание не один, а с другом, и они втроем уехали в Багратионовский район.

По словам источника в правоохранительных органах, в лесу мужчины вступили с несовершеннолетней в половую связь, а затем расплатились с ней двумя пятитысячными купюрами.

Однако при ближайшем рассмотрении деньги оказались фальшивкой из "банка приколов". Девушка вернулась домой, сообщила матери, что ее изнасиловали, и они обратились к правоохранителям.