Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

Писатель Владимир Войнович похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Ранее в Центральном Доме литераторов состоялась церемония прощания. Прозаика в последний путь проводили журналист Борис Вишневский, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, актер Вениамин Смехов и другие.

Владимир Войнович скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет от сердечного приступа.