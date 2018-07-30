Авиапассажирам могут разрешить не взвешивать портфели и дамские сумки

Портфели и дамские сумки могут исключить из перечня вещей, обязательных к взвешиванию при посадке в самолет. При этом рюкзаки останутся обязательными для взвешивания. Законопроект подготовлен Минтрансом РФ.

Как сообщает РИА Новости, поправки разработаны к "Общим правилам воздушных перевозок", изменения которых могут внести в Федеральные авиационные правила.

Сейчас при посадке на рейс пассажиры обязаны предъявлять для взвешивания дамские сумки, рюкзаки, портфели, верхнюю одежду, детское питание, костыли, трости, складные кресла-коляски, лекарства.

Осенью прошлого года Минтранс РФ уже внес изменения в правила провоза ручной клади. Так, норма бесплатного провоза ручной клади была сокращена до пяти килограммов, а перевозчики получили право требовать от пассажира взвесить его ручную кладь.