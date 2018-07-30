Без еды и связи: российский альпинист застрял на самой неприступной вершине мира

В Индонезии идёт спасательная операция. На горе возле вулкана Рин-джАни заблокированными остаются 500 туристов. После мощного землетрясения, произошедшего накануне, там обвалились несколько скал. Путь назад оказался отрезан. С начала дня спасатели помогли спуститься двумстам туристам. Остальных обещают эвакуировать в течение суток. По данным российского посольства в Индонезии, россиян среди пострадавших при землетрясении — нет.

Российские спасатели вылетели из Москвы в Пакистан. Там, на высоте 6 тысяч 200 метров, уже шестые сутки ждёт помощи альпинист из Петербурга Александр Гуков.

Вертолеты армии Пакистана сегодня больше не смогут продолжать поиски Александра Гукова. Пилоты доложили — вершина Латок-1, на которой вот уже 6 сутки борется за жизнь россиянин, закрыта плотными облаками. Шум вертолетов, который Александр, несомненно слышит — для него сигнал надежды.

Это была вторая попытка чемпионов России по альпинизму Александра Гукова и Сергея Глазунова бросить вызов вершине Латок -1 в горах Каракорум на границе Индии и Пакистана, которая остается непокоренной уже 4 десятилетия.

Перед штурмом Александр сообщил, что они оставляют тяжёлые вещи, чтобы ускорить движение. Продуктов и газа взяли из расчёта на пять дней. Затем резко испортилось погода и связь пропала.

24 июля Александр Гуков послал сигнал SOS. Организм 26-летнего напарника не выдержал нагрузок. Сергей сорвался на спуске. Его тело обнаружили у подножья горы.

"Обстоятельства сложились так, что он улетел вниз вместе со всем снаряжением: с крючьями, с веревками. Другими словами, Гуков остался на стене, на высоте 6000 метров без каких-либо средств самоспасения", — констатирует Александр Одинцов, мастер спорта международного класса по альпинизму, член правления Федерации альпинизма России.

Операция по спасению осложняется аномально теплой погодой — постоянно сходят лавины и камнепады. Подойти снизу к нужному месту невозможно. Связь восстановить не удалось.

"Нам нужна была связь с ним, потому что мы ему пишем, но он нам не отвечает. Мы его могли бы за это время поддержать как-то морально, понимаете, что значит семья, что значат дети, услышать голосочек детей. Он бы уже воспрял. Мы бы сказали: Саша, мы тебя ждем, в любом виде, ты понимаешь, каким бы ты ни был",- плача, рассказала теща Гукова.

Из России вылетела группа пилотов и профессиональных альпинистов, которые рассчитывают получить разрешение властей попробовать добраться до вершины Латок -1 через территорию Индии.

"Команда наша, наши альпинисты и наш пилот, вылетают. Они будут сегодня вечером там. Поэтому если они прилетят и сразу же смогут вылететь к месту аварии, если погода позволит, то я думаю, что шансы очень велики. На наш взгляд, это самый реальный и действенный шанс спасти Александра", — считает Александр Пятницын, мастер спорта СССР, вице-президент Федерации альпинизма России.

Последние метеосводки с места говорят о том, что снег прекратился и погода улучшается. Однако в темноте поиски продолжать невозможно.

31 июля утром военные вертолеты снова будут пытаться достичь высоту в 6 тысяч метров, и снова все будет зависеть от погоды.

Однако, даже если вершина, где находится российский альпинист, откроется, может возникнуть еще одна проблема. Как сообщают из штаба спасения, вертолеты пакистанской армии не имеют необходимого спасательного оборудования. Равно как в Пакистане нет и пилотов, подготовленных для такой сложной операции.