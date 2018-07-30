Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 июля 201821:02 Дмитрий Мельников

Без еды и связи: российский альпинист застрял на самой неприступной вершине мира

В Индонезии идёт спасательная операция. На горе возле вулкана Рин-джАни заблокированными остаются 500 туристов. После мощного землетрясения, произошедшего накануне, там обвалились несколько скал. Путь назад оказался отрезан. С начала дня спасатели помогли спуститься двумстам туристам. Остальных обещают эвакуировать в течение суток. По данным российского посольства в Индонезии, россиян среди пострадавших при землетрясении — нет.

Российские спасатели вылетели из Москвы в Пакистан. Там, на высоте 6 тысяч 200 метров, уже шестые сутки ждёт помощи альпинист из Петербурга Александр Гуков.

Вертолеты армии Пакистана сегодня больше не смогут продолжать поиски Александра Гукова. Пилоты доложили — вершина Латок-1, на которой вот уже 6 сутки борется за жизнь россиянин, закрыта плотными облаками. Шум вертолетов, который Александр, несомненно слышит — для него сигнал надежды.

Это была вторая попытка чемпионов России по альпинизму Александра Гукова и Сергея Глазунова бросить вызов вершине Латок -1 в горах Каракорум на границе Индии и Пакистана, которая остается непокоренной уже 4 десятилетия.

Перед штурмом Александр сообщил, что они оставляют тяжёлые вещи, чтобы ускорить движение. Продуктов и газа взяли из расчёта на пять дней. Затем резко испортилось погода и связь пропала.

24 июля Александр Гуков послал сигнал SOS. Организм 26-летнего напарника не выдержал нагрузок. Сергей сорвался на спуске. Его тело обнаружили у подножья горы.

"Обстоятельства сложились так, что он улетел вниз вместе со всем снаряжением: с крючьями, с веревками. Другими словами, Гуков остался на стене, на высоте 6000 метров без каких-либо средств самоспасения", — констатирует Александр Одинцов, мастер спорта международного класса по альпинизму, член правления Федерации альпинизма России.

Операция по спасению осложняется аномально теплой погодой — постоянно сходят лавины и камнепады. Подойти снизу к нужному месту невозможно. Связь восстановить не удалось.

"Нам нужна была связь с ним, потому что мы ему пишем, но он нам не отвечает. Мы его могли бы за это время поддержать как-то морально, понимаете, что значит семья, что значат дети, услышать голосочек детей. Он бы уже воспрял. Мы бы сказали: Саша, мы тебя ждем, в любом виде, ты понимаешь, каким бы ты ни был",- плача, рассказала теща Гукова.

Из России вылетела группа пилотов и профессиональных альпинистов, которые рассчитывают получить разрешение властей попробовать добраться до вершины Латок -1 через территорию Индии.

"Команда наша, наши альпинисты и наш пилот, вылетают. Они будут сегодня вечером там. Поэтому если они прилетят и сразу же смогут вылететь к месту аварии, если погода позволит, то я думаю, что шансы очень велики. На наш взгляд, это самый реальный и действенный шанс спасти Александра", — считает Александр Пятницын, мастер спорта СССР, вице-президент Федерации альпинизма России.

Последние метеосводки с места говорят о том, что снег прекратился и погода улучшается. Однако в темноте поиски продолжать невозможно.

31 июля утром военные вертолеты снова будут пытаться достичь высоту в 6 тысяч метров, и снова все будет зависеть от погоды.

Однако, даже если вершина, где находится российский альпинист, откроется, может возникнуть еще одна проблема. Как сообщают из штаба спасения, вертолеты пакистанской армии не имеют необходимого спасательного оборудования. Равно как в Пакистане нет и пилотов, подготовленных для такой сложной операции.

Сейчас

21:40

Известная гандболистка Елена Паршкова скончалась на 41-м году жизни

19:30

Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика

18:11

На зеленой ветке московского метро произошел сбой

15:17

Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов

15:06

Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

14:56

Дело бывшей жены Джигарханяна передано в суд

14:47

В Минобороны появилось военно-политическое управление

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Момент страшного ДТП в Новой Москве попал в объектив автомобильного регистратора

Момент страшного ДТП в Новой Москве попал в объектив автомобильного регистратора

1 час назад
Космическая скорость: между Ялтой и Севастополем запустили "Комету"

Космическая скорость: между Ялтой и Севастополем запустили "Комету"

1 час назад
Без еды и связи: российский альпинист застрял на самой неприступной вершине мира

Без еды и связи: российский альпинист застрял на самой неприступной вершине мира

1 час назад
Макрону пришлось оправдываться за своего телохранителя

Макрону пришлось оправдываться за своего телохранителя

1 час назад
Громкое убийство предпринимателя тремя дочерьми: суд назначит им меру пресечения

Громкое убийство предпринимателя тремя дочерьми: суд назначит им меру пресечения

4 часа назад
Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика

Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика

2 часа назад
10 самых бюджетных автомобилей на российском рынке

10 самых бюджетных автомобилей на российском рынке

13 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

12 часов назад
Крым: магия чисел и свои "Вести"

Крым: магия чисел и свои "Вести"

29.07.2018 22:00
Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

5 часов назад
Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре

Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре

4 часа назад
Венедиктов покинул совет директоров "Эха"

Венедиктов покинул совет директоров "Эха"

4 часа назад
В дагестанском Каспийске трехлетний мальчик застрелил мать из карабина

В дагестанском Каспийске трехлетний мальчик застрелил мать из карабина

4 часа назад
Как рационально использовать ресурсы в промышленности?

Как рационально использовать ресурсы в промышленности?

5 часов назад
Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

7 часов назад
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

12 часов назад
Режиссер "Звездных войн" вернет Кэрри Фишер в новом эпизоде

Режиссер "Звездных войн" вернет Кэрри Фишер в новом эпизоде

2 часа назад
Автомобиль врезался в прохожих в Китае: есть погибшие

Автомобиль врезался в прохожих в Китае: есть погибшие

2 часа назад
11 тысяч за полгода: низкие зарплаты заставляют украинских военных увольняться

11 тысяч за полгода: низкие зарплаты заставляют украинских военных увольняться

5 часов назад
Пропавшего в 1954 году итальянского лыжника опознали с помощью поста на "Фейсбуке"

Пропавшего в 1954 году итальянского лыжника опознали с помощью поста на "Фейсбуке"

5 часов назад
Машина едет - водитель танцует: опасный флешмоб взорвал соцсети!

Машина едет - водитель танцует: опасный флешмоб взорвал соцсети!

5 часов назад
В Калининграде ищут мужчин, заплативших 15-летней за интим фальшивыми купюрами

В Калининграде ищут мужчин, заплативших 15-летней за интим фальшивыми купюрами

5 часов назад
Мошенники сдавали тамбовский дом, выдавая его за ялтинский коттедж

Мошенники сдавали тамбовский дом, выдавая его за ялтинский коттедж

5 часов назад
Священнику требуется психиатр

Священнику требуется психиатр

5 часов назад
Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов

Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов

6 часов назад
Родственники погибшей жены Романа Полански разрешили Тарантино снять об этом фильм

Родственники погибшей жены Романа Полански разрешили Тарантино снять об этом фильм

6 часов назад
Дело бывшей жены Джигарханяна передано в суд

Дело бывшей жены Джигарханяна передано в суд

6 часов назад
Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

6 часов назад
Телефоны и планшеты снижают оценки у студентов

Телефоны и планшеты снижают оценки у студентов

6 часов назад
В Минобороны появилось военно-политическое управление

В Минобороны появилось военно-политическое управление

7 часов назад
Греция удовлетворила запрос России об экстрадиции Винника

Греция удовлетворила запрос России об экстрадиции Винника

7 часов назад
Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

7 часов назад
Комнаты, где Ленин записывал речи, выставили на продажу

Комнаты, где Ленин записывал речи, выставили на продажу

8 часов назад
На "Территории смыслов" Лавров позвал иностранцев в Крым

На "Территории смыслов" Лавров позвал иностранцев в Крым

8 часов назад
Древнейшие живые организмы планеты: червей пробудили после 40 тысяч лет сна

Древнейшие живые организмы планеты: червей пробудили после 40 тысяч лет сна

8 часов назад
Пресс-секретарь Кобзона: изменений к худшему нет

Пресс-секретарь Кобзона: изменений к худшему нет

9 часов назад
Кето-диета: что еще можно потерять, кроме веса

Кето-диета: что еще можно потерять, кроме веса

10 часов назад
Что делать, если вы "сгорели" на работе

Что делать, если вы "сгорели" на работе

10 часов назад
"Google Ассиcтент" заговорил по-русски

"Google Ассиcтент" заговорил по-русски

10 часов назад
Украина - родина слонов: в Раде прочитали новый учебник географии и ужаснулись

Украина - родина слонов: в Раде прочитали новый учебник географии и ужаснулись

10 часов назад
Вот как выглядит лифтбек Lada Granta с передком от "Весты"!

Вот как выглядит лифтбек Lada Granta с передком от "Весты"!

10 часов назад
Королева художественной гимнастики Ирина Винер празднует юбилей

Королева художественной гимнастики Ирина Винер празднует юбилей

11 часов назад
Если ничего не делать, можно сойти с ума: Аттика приходит в себя после огненного смерча

Если ничего не делать, можно сойти с ума: Аттика приходит в себя после огненного смерча

12 часов назад
Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям

Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям

12 часов назад
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55