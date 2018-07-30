Тренер "Локомотива" Семин: мы забили в Уфе чистый гол

Наставник действующих чемпионов России по футболу из московского "Локомотива" Юрий Сёмин на пресс-конференции после матча с "Уфой" (0:0) отметил, что его команда проявила характер. Тем не менее у тренер "Локо" есть претензии к судейству.

"Этот матч был сложным, как и все стартовые игры чемпионата, — цитирует Семина официальный сайт его клуба. – В первую очередь потому, что у нас был маленький интервал между матчами, а с ЦСКА [игра за Суперкубок России, — прим. ред.] мы провели 120 минут. Первый тайм с "Уфой" был не лучшим".

"Во втором футболисты больше атаковали, создавали хорошие моменты. Сложно сказать, потеряли мы два очка или приобрели одно. Но я уже с прошлого года говорю – внедряйте технологии! Сейчас бы арбитр мог посмотреть эпизод с голом Эдера. Это же помощь судье! Почему этого не происходит? Гол был чистый", — заявил Семин.