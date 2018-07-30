Селфи полезны для поднятия самооценки

Представители фитнес-портала FitRated провели исследование, в ходе которого выяснили, что делать селфи полезно для поддержания психического здоровья. Аналитики спросили более тысячи американцев о том, как часто они фотографируют себя на телефон, сообщает Elite Daily.

Исследователи разделили участников опроса на три группы. Первые вообще не пользовались соцстеями и, соответственно, не делали селфи, вторые сидели в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Инстаграме" не более пары часов в день, выкладывая один-два снимка в месяц. Третьи листали соцсети больше трех часов и публиковали столько же селфи каждые 30 дней.

Оказалось, что самая высокая самооценка оказалась у тех, кто делал больше селфи, чем другие и дольше всех сидел в соцсетях.

"Люди, пристально следящие за жизнью других, гораздо строже относятся к собственной внешности, так как постоянно сравнивают себя с окружающими", — отметили исследователи.

Главное – это понять, для чего именно вы фотографируетесь, пишут аналитики. Чем осознаннее будет происходить выбор снимка, которым вы готовы поделиться с другими, тем больше вы будете следить за собственной внешностью и как следствие – чувствовать себя более уверенно.