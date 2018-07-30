Вражеский беспилотник сбит в Сирии огнем российских зенитчиков

Российские военные 29 июля сбили рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии беспилотник, запущенный боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, зенитчик уничтожили беспилотный летательный аппарат на безопасном удалении от российской авиационной базы. При этом никто из военнослужащих не пострадал, техника не пострадала.