Криштиану Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе"

Лучшйи футболист мира последних лет, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл в расположение своего нового клуба – итальянского "Ювентуса". 33-летний форвард прошел тесты на физподготовку и провел первую тренировку.

В ходе медицинского обследования и тестов тренеры "Старой синьоры" определили план работы для звездного новичка "Юве" на ближайшие дни, сообщает официальный сайт клуба. Роналду тренировался в зале вместе с игроками, которые участвовали в плей-офф чемпионата мира в России и также вышли из отпуска позже остальных.