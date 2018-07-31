Президент Филиппин, борясь с коррупцией, уничтожил элитные авто на $6,5 млн

Десятки суперкаров уничтожили в рамках борьбы с коррупцией на Филиппинах. Общая стоимость автомобилей составила 6,5 миллиона долларов, уточняют местные СМИ.

Люксовые автомобили раздавили бульдозером, передает телеканал "Россия 24". Среди машин — Lamborghini, Porsche и Mercedes. Все они оказались в стране нелегально, утверждают власти.

За уничтожением суперкаров наблюдал лично президент Дутерте. Позже он рассказал, что это была показательная акция против незаконного импорта автомобилей.