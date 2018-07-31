Тема:

Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 1 час назад

Новости Наука

31 июля 201809:26

Половина бактерий в кишечнике человека не известна науке

Как выяснилось, половина микробного населения кишечника всё ещё остаётся загадкой для науки.
Иллюстрация Centers for Disease Control and Prevention.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета создали новый алгоритм для анализа ДНК, содержащейся в разных средах, к примеру, в почве, воде или… фекалиях. Новый инструмент помог выяснить, что сегодня известна лишь половина всего многообразия человеческих кишечных бактерий. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Cell Systems Антоном Банкевичем и Павлом Певзнером.

Одна из важных задач биоинформатики заключается в том, чтобы восстанавливать последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Именно в этих "кирпичиках" записана наследственная информация любого живого существа. Решение этой непростой задачи состоит из двух этапов: секвенирования (чтения) и сборки.

Первый процесс включает разрезание молекулы ДНК на более короткие куски и прочтение каждого из них отдельно. На этапе сборки при помощи математических алгоритмов геном восстанавливают из прочтённых фрагментов (ридов). Чем длиннее и точнее получаются риды во время секвенирования, тем эффективнее работают алгоритмы сборки, а значит, можно больше узнать о хозяине генома – животном, растении или бактерии.

Однако создание длинных ридов обходится дороже, поэтому исследователи нередко предпочитают им короткие фрагменты.

Но это не единственная проблема. Одно дело, когда нужно проанализировать геномы, скажем, одного конкретного штамма микробов. Но задача значительно усложняется, когда необходимо изучить целое сообщество.

Кроме того, большинство бактерий не поддаются размножению в стандартных лабораторных средах. А значит, не получится "переселить" микробиом из грязной лужи или человеческого кишечника в лабораторный сосуд, где будет удобнее анализировать генетические коды целого "букета" микроорганизмов.

На этот случай и существует метагеномика. Это набор методов для изучения молекул ДНК, извлечённых из образцов среды, например, содержимого человеческого кишечника. (Между прочим, по оценкам специалистов, там около килограмма бактерий, что должно утешать девушек, грустно взирающих на показания весов).

Задача генетиков при этом заключается в том, чтобы расшифровать ДНК всех этих микроорганизмов разом и разобраться, кому какая принадлежит. Новый алгоритм, разработанный исследователями из Санкт-Петербурга, позволяет гораздо эффективнее, чем раньше, исследовать такое "генетическое ассорти" (метагеном, как говорят специалисты).

"К сожалению, мы не знаем точно, какие фрагменты генома к каким бактериям относятся. Однако новый алгоритм помогает нам спрогнозировать, какого размера будет "белое пятно" – неизученная область метагенома, – говорит Банкевич в пресс-релизе исследования. – Эта информация позволяет увидеть полный масштаб многообразия бактериального сообщества, а значит – сэкономить немало средств исследователей".

Авторы первыми в мире предложили секвенировать ДНК сразу по двум технологиям: Illumina, которая позволяет получать короткие фрагменты ДНК, и TruSeq Synthetic Long Reads (TSLR), которая помогает восстанавливать более длинные участки генома.

Далее с помощью сложных математических методов можно понять, какие последовательности генов совпадают у разных прочтённых фрагментов. Это позволяет, в частности, выделить ДНК штаммов, редко встречающихся в данном конкретном сообществе.

"По нашим расчётам, суммарная длина геномов бактерий в кишечнике человека составляет 1,3 миллиарда нуклеотидов. [В то же время] длина геномов кишечных бактерий, которую на сегодня удалось восстановить исследователям, – всего 656 миллионов. Это значит, что мы знаем только около 50% микроорганизмов, которые живут у нас в животе", – объясняет Банкевич.

Между тем вопрос о микробном населении кишечника отнюдь не праздный. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как эти бактерии влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и аутоиммунных патологий, борются с болезнями мозга и даже управляют нашими генами.

Ранее по теме

Сейчас

10:09

Шесть российских компаний подпали под санкции ЕС из-за Крымского моста

09:41

На западе Афганистана прогремел взрыв: 11 человек погибли

08:09

Камнепад в горах Киргизии убил туриста, остальных спасли

07:29

Роналду провел первую тренировку за "Ювентус"

06:53

Телеканал RT назвал первых лауреатов премии имени Халеда аль-Хатыба

06:44

Ущерб от природных пожаров в Калифорнии превысил $100 млн

06:35

Иран назвал условия возобновления переговоров с США

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Оружие одним нажатием кнопки: в США назревает скандал с 3D-принтерами

Оружие одним нажатием кнопки: в США назревает скандал с 3D-принтерами

42 минуты назад
Альпинист Александр Гуков, застрявший в горах в Пакистане, спасен

Альпинист Александр Гуков, застрявший в горах в Пакистане, спасен

4 часа назад
Российский летчик Константин Ярошенко получил право на свидание

Российский летчик Константин Ярошенко получил право на свидание

4 часа назад
На западе Афганистана прогремел взрыв: 11 человек погибли

На западе Афганистана прогремел взрыв: 11 человек погибли

40 минут назад
Камнепад в горах Киргизии убил туриста, остальных спасли

Камнепад в горах Киргизии убил туриста, остальных спасли

1 час назад
Иран назвал условия возобновления переговоров с США

Иран назвал условия возобновления переговоров с США

3 часа назад
10 самых бюджетных автомобилей на российском рынке

10 самых бюджетных автомобилей на российском рынке

30.07.2018 08:55
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
Крым: магия чисел и свои "Вести"

Крым: магия чисел и свои "Вести"

29.07.2018 22:00
Телеканал RT назвал первых лауреатов премии имени Халеда аль-Хатыба

Телеканал RT назвал первых лауреатов премии имени Халеда аль-Хатыба

3 часа назад
Утечка: "живые" фото новых iPhone

Утечка: "живые" фото новых iPhone

1 час назад
Как рационально использовать ресурсы в промышленности

Как рационально использовать ресурсы в промышленности

18 часов назад
Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

19 часов назад
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Представлен обновленный кроссовер Suzuki Vitara

Представлен обновленный кроссовер Suzuki Vitara

26 минут назад
Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: с чего начать

Обзор экшн-камеры SJCAM SJ4000: с чего начать

31 минута назад
Вести.net: Google Ассистент заговорил по-русски

Вести.net: Google Ассистент заговорил по-русски

40 минут назад
Врачи поставили на ноги 99-летнего пациента

Врачи поставили на ноги 99-летнего пациента

58 минут назад
Половина бактерий в кишечнике человека не известна науке

Половина бактерий в кишечнике человека не известна науке

1 час назад
Роналду провел первую тренировку за "Ювентус"

Роналду провел первую тренировку за "Ювентус"

2 часа назад
Ущерб от природных пожаров в Калифорнии превысил $100 млн

Ущерб от природных пожаров в Калифорнии превысил $100 млн

3 часа назад
Теракт на юге Филиппин: шесть человек погибли

Теракт на юге Филиппин: шесть человек погибли

6 часов назад
СМИ: разведка США зафиксировала признаки производства новых ракет в КНДР

СМИ: разведка США зафиксировала признаки производства новых ракет в КНДР

7 часов назад
Подозреваемый в нападении на редакцию газеты в США не признал свою вину

Подозреваемый в нападении на редакцию газеты в США не признал свою вину

8 часов назад
Лаврентьев: участники переговоров по Сирии близки к разрешению противоречий

Лаврентьев: участники переговоров по Сирии близки к разрешению противоречий

9 часов назад
В ДТП в Абу-Даби три человека погибли и 44 получили ранения

В ДТП в Абу-Даби три человека погибли и 44 получили ранения

9 часов назад
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане

10 часов назад
Депутат Рады: СБУ Украины завела дело о государственной измене против Порошенко

Депутат Рады: СБУ Украины завела дело о государственной измене против Порошенко

10 часов назад
Убытки футбольного "Зенита" составили 230 млн рублей

Убытки футбольного "Зенита" составили 230 млн рублей

10 часов назад
ДТП под Ростовом: три человека погибли, шестеро пострадали

ДТП под Ростовом: три человека погибли, шестеро пострадали

11 часов назад
Участники Pussy Riot задержаны после отбытия ареста

Участники Pussy Riot задержаны после отбытия ареста

11 часов назад
Трем сестрам, убившим отца, продлили срок задержания и ужесточили обвинение

Трем сестрам, убившим отца, продлили срок задержания и ужесточили обвинение

11 часов назад
Вражеский беспилотник сбит в Сирии огнем российских зенитчиков

Вражеский беспилотник сбит в Сирии огнем российских зенитчиков

12 часов назад
Момент страшного ДТП в Новой Москве попал в объектив автомобильного регистратора

Момент страшного ДТП в Новой Москве попал в объектив автомобильного регистратора

13 часов назад
Макрону пришлось оправдываться за своего телохранителя

Макрону пришлось оправдываться за своего телохранителя

14 часов назад
Космическая скорость: между Ялтой и Севастополем запустили "Комету"

Космическая скорость: между Ялтой и Севастополем запустили "Комету"

14 часов назад
Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика

Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика

14 часов назад
Режиссер "Звездных войн" вернет Кэрри Фишер в новом эпизоде

Режиссер "Звездных войн" вернет Кэрри Фишер в новом эпизоде

14 часов назад
Венедиктов покинул совет директоров "Эха"

Венедиктов покинул совет директоров "Эха"

16 часов назад
Машина едет - водитель танцует: опасный флешмоб взорвал соцсети!

Машина едет - водитель танцует: опасный флешмоб взорвал соцсети!

18 часов назад
Священнику требуется психиатр

Священнику требуется психиатр

18 часов назад
Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов

Умер актер "Современника" Сергей Шеховцов

18 часов назад
Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

19 часов назад
Телефоны и планшеты снижают оценки у студентов

Телефоны и планшеты снижают оценки у студентов

19 часов назад
В Минобороны появилось военно-политическое управление

В Минобороны появилось военно-политическое управление

19 часов назад
Греция удовлетворила запрос России об экстрадиции Винника

Греция удовлетворила запрос России об экстрадиции Винника

20 часов назад
Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

20 часов назад
На "Территории смыслов" Лавров позвал иностранцев в Крым

На "Территории смыслов" Лавров позвал иностранцев в Крым

21 час назад
Древнейшие живые организмы планеты: червей пробудили после 40 тысяч лет сна

Древнейшие живые организмы планеты: червей пробудили после 40 тысяч лет сна

21 час назад
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55