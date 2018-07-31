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Российский Крым 47 минут назад
Крымский мост: новые санкции ЕС никак не скажутся на строительстве
Санкции Евросоюза в отношении российских компаний в связи со строительством моста в Крым никак не повлияют на завершение его строительства. Об этом сообщили "Интерфаксу" в информцентре "Крымский мост".
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымскогомоста. Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.
Под санкциями оказались ПАО "Мостотрест", ООО "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж — Мост", вологодское АО "ВАД".
Строительство моста и его официальное открытие в мае были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", указано в документе о введении санкций.
Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался РИА Новости, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС. "Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди, — сказал он. — Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы".
МИД России расценил санкции как подрывную политику, направленную против жителей Крыма.
Крымский мост стал самым длинным в России. Сдача железнодорожной части моста запланирована на декабрь 2019 года.
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