Взрыв и пожар: неудачная зарядка электросамоката в домашних условиях попала на видео

Камера, установленная в комнате, запечатлела момент взрыва и последовавшего за ним пожара, предположительно произошедшего в квартире жителя Китая вечером в воскресенье, 29 июля.

На записи видно, что во время зарядки электрического самоката, поставленного в помещении, произошел сбой.

После хлопка из транспортного средства повалил густой дым, а затем произошел взрыв батареи и возгорание.

За считанные мгновения до обострения ситуации отец успел схватить маленькую дочь и покинуть опасное место. Третий "очевидец" инцидента – собака, эвакуировалась самостоятельно.