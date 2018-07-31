31 июля 201814:17
Взрыв и пожар: неудачная зарядка электросамоката в домашних условиях попала на видео
Камера, установленная в комнате, запечатлела момент взрыва и последовавшего за ним пожара, предположительно произошедшего в квартире жителя Китая вечером в воскресенье, 29 июля.
На записи видно, что во время зарядки электрического самоката, поставленного в помещении, произошел сбой.
После хлопка из транспортного средства повалил густой дым, а затем произошел взрыв батареи и возгорание.
За считанные мгновения до обострения ситуации отец успел схватить маленькую дочь и покинуть опасное место. Третий "очевидец" инцидента – собака, эвакуировалась самостоятельно.
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