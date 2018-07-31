Налоговая тайна станет явью 1 августа

Федеральная налоговая служба России с 1 августа начнет публиковать сведения о налогоплательщиках, которые раньше были налоговой тайной. Нужная информация будет содержаться на сайте под название "Прозрачный бизнес".

Им смогут воспользоваться все желающие и абсолютно бесплатно. Там будут данные о компаниях, в том числе и те, которые до недавнего времени считались закрытыми. А именно — суммы уплаченных налогов, пеней, штрафов и задолженности по ним. Также доходы, расходы, численность персонала и особые налоговые режимы. А с будущего года можно будет узнать и размеры страховых взносов. В Налоговой службе обещают обновлять информацию в режиме онлайн.

Исключением станут крупнейшие налогоплательщики, а также стратегические предприятия и организаций оборонно-промышленного комплекса. О них информацию обещают внести с 2020 года. А вот с показателями остальных компаний можно уже ознакомиться на сайте ФНС или скачав приложение для любого типа устройств.

По мнению ФНС, это позволит законопослушным предпринимателям проявлять должную осмотрительность и избегать контактов с фирмами-однодневками. В последнее время налоговые службы часто оперируют этим понятием во время проверок. Если должной осмотрительности не разглядели, то и вычет по НДС компании не получат.

Обратная сторона медали, говорят специалисты, — легкая доступность бизнеса для рейдеров, ведь информация и для них станет доступней. Кроме того, есть риск, что новички автоматически будут попадать в так называемую красную зону.

"Что такое малый бизнес? Как правило, это новое предприятие без каких либо сотрудников, оборотов и прочих условий попадания компании в зеленую, желтую или красную зону. Ни один крупный контрагент не закажет услуги у такой компании", — прокомментировал нововведение телеканалу "Россия 24" юрист Алексей Петропольский.

А вот в общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" повода для беспокойства не видят. Говорят: подобные сервисы существуют давно, и никаких проблем нет. Теперь будет официальный — бесплатный.

"И там гораздо больше информации, которую предоставляет ФНС бесплатно. Фактически налоговая служба догоняет те сервисы, которые есть на информационном рынке", — сказал президент "Опоры России" Александр Калинин.