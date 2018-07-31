Новая геометрическая форма открыта благодаря клеткам эмбриона
В процессе развития эмбриона ткани будущих органов, а также кожного покрова формируются из эпителиальных клеток. При этом структуры, в которые выстраиваются эти клетки, могут изгибаться и перекручиваться, чтобы приобрести нужную трёхмерную форму.
Наблюдая за процессом формирования эпителиальной ткани, учёные из Лихайского университета (США) и Севильского университета (Испания) сделали удивительное открытие. Они заметили, что группы клеток эпителия порой выстраиваются в необычную геометрическую конфигурацию.
Авторы работы поясняют: эпителиальные клетки должны плотно прилегать друг к другу, чтобы конструкция была прочной, поэтому межклеточного вещества между ними мало. Было известно, что по мере роста тканей клетки образуют либо столбчатые, либо "бутылкообразные" формы (наподобие призмы или усечённой пирамиды).
Однако конфигурация, которую увидели исследователи на этот раз, не была описана ранее. Её назвали скутоидом (scutoid).
Как видно на иллюстрации выше, одно из оснований скутоида имеет шесть граней, другое – пять. По мнению специалистов, подобная форма, которую принимают группы клеток при изгибе или закручивании, позволяет минимизировать расход энергии и увеличить стабильность общей конструкции.
В своей работе команда использовала трёхмерное моделирование, в частности, диаграмму Вороного – инструмент, позволяющий изучить геометрию объекта.
"Результаты, которые получали в процессе моделирования, были странными, – признаётся ведущий автор работы Хавьер Бусета (Javier Buceta). – Наша модель спрогнозировала, что по мере увеличения кривизны ткани формы в виде столбцов и "бутылок" не являются единственными, которые могут приниматься клетками. К нашему удивлению, дополнительная форма даже не имела названия".
Исследователи решили назвать фигуру в честь щитка насекомых (латинское название scutellum). Это треугольная хитиновая пластина, характерная для многих жуков и клопов.
Бусета вместе с коллегами проверил данные моделирования в экспериментах с тканями различных животных. Скутоиды были обнаружены в слюнных железах мушек дрозофил и тканях эмбрионов рыб данио-рерио. Предполагается, что и клетки человеческого эмбриона могут формировать скутоиды.
Учёные отмечают, что их открытие имеет не только фундаментальное значение. Такое оригинальное и в то же время простое природное решение, позволяющее стабилизировать "клеточную упаковку" и сделать расход энергии более эффективным, пригодится при создании искусственных органов и поможет улучшить разработки тканевой инженерии.
Научная статья с более подробным описанием работы была опубликована в издании Nature Communications.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста
- В Африке убиты три человека с российскими пресс-картами
- В горах Пакистана спасли российского альпиниста
- Кузов самосвала снес мост на Ярославке
- Налоговая тайна станет явью 1 августа
- На Украине хотят сажать за торговлю с Россией
Самое читаемое
-
Убийство ненавистного отца: младшая дочь колола ножом, две другие били по голове
- Молодой человек облил бензином и поджег возлюбленную на АЗС в Ялте
- Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре
- Малайзия опубликовала финальный доклад о пропавшем "Боинге"
- Скандальная авария: квнщик намерен добиться справедливого расследования гибели жены
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- aguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Путин снова пересел на Mercedes
Экономика
-
ЕС объявил о санкциях за Крымский мост в отношении шести компаний России
- Конец крепкого доллара уже близко
- 9 стран мира с самым скоростным интернетом
- Дворкович: нефтяники подняли цены на бензин, воспользовавшись сменой правительства
- Борьба с праворукими: Дальний Восток пересядет на отечественные автомобили
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- Как правильно наносить солнцезащитный крем
- Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
- Говорят ученые: больше кофе - еще лучше
- Слишком много сидеть смертельно опасно
Вести в 20.00
-
Между Ялтой и Севастополем запустили "Комету"
- Макрону пришлось оправдываться за своего телохранителя
- Смертельное ДТП в Новой Москве: виновник был нетрезв
Москва 24
-
Убившие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана
- Очевидцы рассказали об обрушении моста на Ярославском шоссе
- Москвичка на шестом месяце беременности раньше срока родила в Турции
- Роскачество проверит безопасность арбузов на российских прилавках
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга готовятся стать родителями
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
- Ушел из жизни Владимир Войнович
- Мику Джаггеру - 75 лет
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки