Солист группы "Би-2" стал жертвой домушников
Как консервную банку утром 31 июля вскрыли домушники дверь квартиры солиста группы "Би-2" Левы в центре Москвы. Как только преступники попали внутрь, раздался пронзительный вой сигнализации, и злоумышленники бросились врассыпную. Однако сотрудники ЧОПа ехали на место происшествия целых полчаса. Почему? И успели ли воры что-то украсть из квартиры музыканта?
В подъезде, где находится квартира известного рокера, целый день 31 июля идут оперативно-следственные действия. Тут стоит оцепление, в подъезд пускают только жильцов. Замки на обеих дверях в квартиру певца либо выбиты, либо раскурочены.
Игоря Бортника (это настоящее имя Левы из Би-2) в момент ограбления дома не было. Странно, но ничего не заметили и соседи артиста. Пропустили мимо глаз взлом дверей и сотрудники управляющей компании, хотя утром на уборку территории вышел дворник, а уборщица начала наводить порядок в подъезде. Они говорят, что тоже ничего не слышали.
Следователь считает, что, вероятно, работали не профессионалы, а залетные гастролеры. Во-первых, они не отключили сигнализацию, а во-вторых ,оставили массу улик — например, раскиданные запчасти от вскрытого замка.
По предварительной информации, домушники не успели ничего вынести из квартиры — видимо, испугались сигнализации.
Обращает на себя внимание, однако, то, что сигнал на пульт охраны поступил в 6:09 а сотрудники ЧОПа приехали на место происшествия в 6:39, то есть через полчаса.
Москва. Утро. Пробок нет – и в таких обстоятельствах как-то долго ехала сюда группа быстрого реагирования? Действиям охранников полицейские также дадут оценку. Наверняка изучат они и видео с камеры, которая установлена как раз на входе в подъезд.
Что бы могли украсть злоумышленники и много ли ценного находилось в квартире, вопрос пока риторический. Представители группы "Би-2", как и ее создатели, пока заявлений никаких не делали и на связь не выходили.
Тем временем, и полицейские, и сотрудники охранных предприятий в который раз предупреждают: лето — сезон квартирных краж, когда активизируются так называемые домушники. Одни пытаются попасть в квартиры через двери, другие — через окна. Даже сами домушники признаются: открытое окно для них — сигнал к действию.
Большинство квартирных краж готовятся заранее. Опытные домушники различными способами выведывают у соседей потенциальной жертвы информацию: когда поедут хозяева квартиры на дачу или в отпуск? А более продвинутое ворьё получает ее в социальных сетях, ведь редкий человек не выложит фото из отпуска или отдыха за городом. А для воров это сигнал: в квартире никого нет.
Не исключено, что и в квартиру музыканта пытались проникнуть, заранее сверившись с гастрольным графиком. А пока полицейские пытаются выяснить личности злоумышленников.
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