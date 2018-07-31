"Эвертон" заинтересовался Денисом Черышевым

Полузащитник испанского клуба "Вильярреал" и сборной России по футболу Денис Черышев в это летнее трансферное окно может пополнить состав английского "Эвертона".

Как сообщает испанская спортивная газета Marca, английский клуб интересуется возможностью приобрести Черышева, потому что "Вильярреал" якобы не планирует сохранять футболиста в составе. При этом 30 июля в Twitter испанского клуба сообщалось, что Черышев приступил к тренировкам​​​ с командой.