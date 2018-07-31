Украина осталась без автокефалии: еще одно обещание Порошенко провалилось
Мечты Украины о собственной независимой церкви, похоже, окончательно растаяли. Порошенко уволил замглавы своей администрации, который курировал вопросы об автокефалии. Тот обещал президенту завершить работу ко Дню крещения Руси, и Порошенко неоднократно публично об этом заявлял. Но религиозный раскол не прошел.
На идее автокефалии для Украинской православной церкви можно поставить крест: ответственный за переговоры с константинопольским престолом сотрудник президентской администрации Ростислав Павленко уволен, и это означает, по мнению экспертов, что политико-религиозный проект провалился.
"Независимую церковь и собственного патриарха Петр Порошенко торжественно обещал Украине уже неоднократно. Последний раз буквально несколько дней назад. И вот из Константинополя пришло письмо — ни слова об автокефалии, лишь призывы избежать раскола", — говорит Михали Погребинский, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
Возможно, сыграло свою роль недавнее празднование 1030-летия Крещения Руси, на которое в украинской столице от канонического Московского патриархата собрались сотни тысяч людей — не в пример больше, чем от никем не признанного раскольнического Киевского патриархата.
"Скорее всего, всплыли какие-то факты, к примеру, о попытке подкупа Константинопольского патриархата — это вполне могло послужить причиной. Кроме того, тема очень непростая, не только нормальные люди выступают против автокефалии, но и многие раскольники недовольны этим фактом", — считает Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета.
Вся Украина успела уже выучить, что такое автокефалия, и зачем стране нужен томос — специальный указ вселенского патриарха о предоставлении независимости поместной церкви. Но обещания Петра Порошенко в очередной раз не выполнены, а ведь уже в следующем году в стране президентские выборы. Козырей на руках у Порошенко все меньше, а претензий к нему все больше.
"В случае потери контроля над страной в отношении нынешней власти начнутся многочисленные расследования. Порошенко обязательно пойдет на выборы, поскольку у него попросту нет альтернативы. Кроме того, политика будет подталкивать на это вся его команда. Они сродни велосипедистам, которые не могут прекратить крутить педали, поскольку в таком случае сразу же упадут", — объясняет Виктор Суслов, кандидат экономических наук, в 1997-1998 годах – министр экономики Украины.
Кресло под Порошенко шатается. Один из депутатов Верховной Рады посчитал фотографии, на которых Петр Порошенко демонстрирует оружие, купленное на его личные средства для украинской армии, разглашением государственной тайны. Что самое удивительное, Служба безопасности Украины начала расследование. Опубликована даже повестка о вызове на допрос свидетеля по этому уголовному делу.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В ЦАР убиты трое журналистов из России
- ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста
- В горах Пакистана спасли российского альпиниста
- Кузов самосвала снес мост на Ярославке
- Налоговая тайна станет явью 1 августа
- На Украине хотят сажать за торговлю с Россией
Самое читаемое
-
Убийство ненавистного отца: младшая дочь колола ножом, две другие били по голове
- Молодой человек облил бензином и поджег возлюбленную на АЗС в Ялте
- Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре
- Малайзия опубликовала финальный доклад о пропавшем "Боинге"
- Скандальная авария: квнщик намерен добиться справедливого расследования гибели жены
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- aguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Путин снова пересел на Mercedes
Экономика
-
ЕС объявил о санкциях за Крымский мост в отношении шести компаний России
- Конец крепкого доллара уже близко
- 9 стран мира с самым скоростным интернетом
- Дворкович: нефтяники подняли цены на бензин, воспользовавшись сменой правительства
- Борьба с праворукими: Дальний Восток пересядет на отечественные автомобили
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- Как правильно наносить солнцезащитный крем
- Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
- Говорят ученые: больше кофе - еще лучше
- Слишком много сидеть смертельно опасно
Вести в 20.00
-
Как спасали российского альпиниста
- Сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте
- Рухнувший мост на несколько часов парализовал движение
Москва 24
-
Убившие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана
- Очевидцы рассказали об обрушении моста на Ярославском шоссе
- Москвичка на шестом месяце беременности раньше срока родила в Турции
- Роскачество проверит безопасность арбузов на российских прилавках
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга готовятся стать родителями
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
- Ушел из жизни Владимир Войнович
- Мику Джаггеру - 75 лет
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки