В Швеции воры украли корону Карла IX

В Швеции воры вынесли из собора города Стренгнес королевские похоронные регалии ХVII века — корону и державу Карла IX, а также корону его супруги королевы Кристины.

Ограбление совершили несколько преступников. Очевидцы видели, как они прыгали с берега в моторную лодку, на которой и скрылись от стражей порядка, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Мы проводим поиск на земле, воде и в воздухе", — рассказал журналистам представитель местной полиции Томас Агневик.

Куда именно направились преступники, пока неизвестно, полиция обследует все направления.