Суд оставил под арестом руководителя службы пожаротушения ТЦ "Зимняя вишня"

В среду Кемеровский областной суд оставил под арестом руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по региону Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении торгового центра "Зимняя вишня", передает ТАСС.

Как сообщалось, Бурсин был задержан 7 июля и арестован по ходатайству следствия на два месяца, до 7 сентября.

В рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых, среди них четверо сотрудников МЧС.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Огонь возник на верхнем этаже, где находились кинозалы, и куда в выходной день собралось много детей. Погибли 60 человек, среди них 37 детей.