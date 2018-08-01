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Дело банды ГТА 19 минут назад

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1 августа 201811:21

СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых членов так называемой банды ГТА, обвиняемых в убийств водителей на дорогах трех регионов Центральной России. Судья признал доказанными обвинения в отношении подсудимых. Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Сами они признают лишь то, что были соучастниками, но не исполнителями убийц.

Как сообщает Следственный комитет России, с 2012 по 2014 год преступники совершили 16 разбойных нападений и убили 17 человек. Действовали вечером или ночью. Раскладывали на трассе шипы, вынуждая водителей останавливаться, а затем убивали и грабили их. История банды продолжилась и после задержания ее участников. В августе прошлого года, уже в суде, они напали на конвойных и завладели оружием. В перестрелке трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Для оставшихся прокурор попросила назначить максимально суровое наказание: четырем — пожизненное заключение, еще одному — 25 лет колонии строго режима. Ожидается, что полное оглашение приговора может занять почти неделю.

Уголовное дело в отношении участников так называемой "банды ГТА", которые предстали перед судом, находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Бандитизм", "Убийство", "Разбой", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия" УК РФ.

По данным следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов 1982 года рождения (имевший фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова) на территории Московской области организовал вооруженную банду для нападений на граждан. В свою ОПГ он привлек уроженцев Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, пятеро из которых являлись натурализованными гражданами РФ.

Известно, что Субханов в 2011 году выехал в Сирию, где прошел боевую подготовку и примкнул к международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). В 2012 он приехал в Россию по поддельным документам.

Бандиты нападали на людей по-разному. Например, поджидали в засаде у дороги, предварительно уложив на трассу шипы, после того, как автомобиль останавливался с пробитой шиной, соучастники расстреливали водителя и пассажиров, после чего обыскивали машину в целях наживы. Также преступники нападали на водителей машин, остановившихся ночью в безлюдных местах. При этом они не гнушались ничем и брали с мест происшествий даже вещи погибших. В одном из случаев было совершено разбойное нападение на гражданина Китайской Народной Республики в Москве, участники банды похитили у него сумку с 17 миллионов рублей.

Всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей члены ОПГ совершили 16 нападений на граждан, в ходе которых убиты 17 человек и 5 ранены.

Все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. Вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Многие имели семьи. Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время.

Следователи и оперативники смогли установить участников банды, проанализировав все нападения, совершенные в московском и калужском регионах, показания свидетелей, вещественных и иных доказательств, результатов экспертиз.

В ноябре 2014 года сотрудниками спецслужб проведена спецоперация по задержанию соучастников, в ходе которой главарь банды Ибайдулло Субханов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.

В период с 6 по 20 ноября 2014 года установлены и заключены под стражу все находившиеся на территории России 9 участников банды.

В отношении пятерых участников банды, которые скрылись и в связи с этим были объявлены в международный розыск, следствие продолжается. Двое из них уже задержаны и содержатся под стражей в Таджикистане. Туда будут направлены материалы уголовного дела для осуществления их уголовного преследования за преступления, совершенные на территории РФ.

На скамье подсудимых изначально было 9 человек, но в ходе конвоирования, подсудимые совершили нападение на сотрудников полиции, в результате трое из них были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов, один ранен и скончался в больнице.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, попытку побега из-под стражи.

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