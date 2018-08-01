Тема:
Дело банды ГТА 19 минут назад
СК раскрыл тайну неуловимой банды ГТА, суд вынес приговор
Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых членов так называемой банды ГТА, обвиняемых в убийств водителей на дорогах трех регионов Центральной России. Судья признал доказанными обвинения в отношении подсудимых. Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Сами они признают лишь то, что были соучастниками, но не исполнителями убийц.
Как сообщает Следственный комитет России, с 2012 по 2014 год преступники совершили 16 разбойных нападений и убили 17 человек. Действовали вечером или ночью. Раскладывали на трассе шипы, вынуждая водителей останавливаться, а затем убивали и грабили их. История банды продолжилась и после задержания ее участников. В августе прошлого года, уже в суде, они напали на конвойных и завладели оружием. В перестрелке трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Для оставшихся прокурор попросила назначить максимально суровое наказание: четырем — пожизненное заключение, еще одному — 25 лет колонии строго режима. Ожидается, что полное оглашение приговора может занять почти неделю.
Уголовное дело в отношении участников так называемой "банды ГТА", которые предстали перед судом, находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Бандитизм", "Убийство", "Разбой", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия" УК РФ.
По данным следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов 1982 года рождения (имевший фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова) на территории Московской области организовал вооруженную банду для нападений на граждан. В свою ОПГ он привлек уроженцев Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, пятеро из которых являлись натурализованными гражданами РФ.
Известно, что Субханов в 2011 году выехал в Сирию, где прошел боевую подготовку и примкнул к международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). В 2012 он приехал в Россию по поддельным документам.
Бандиты нападали на людей по-разному. Например, поджидали в засаде у дороги, предварительно уложив на трассу шипы, после того, как автомобиль останавливался с пробитой шиной, соучастники расстреливали водителя и пассажиров, после чего обыскивали машину в целях наживы. Также преступники нападали на водителей машин, остановившихся ночью в безлюдных местах. При этом они не гнушались ничем и брали с мест происшествий даже вещи погибших. В одном из случаев было совершено разбойное нападение на гражданина Китайской Народной Республики в Москве, участники банды похитили у него сумку с 17 миллионов рублей.
Всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей члены ОПГ совершили 16 нападений на граждан, в ходе которых убиты 17 человек и 5 ранены.
Все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. Вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Многие имели семьи. Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время.
Следователи и оперативники смогли установить участников банды, проанализировав все нападения, совершенные в московском и калужском регионах, показания свидетелей, вещественных и иных доказательств, результатов экспертиз.
В ноябре 2014 года сотрудниками спецслужб проведена спецоперация по задержанию соучастников, в ходе которой главарь банды Ибайдулло Субханов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.
В период с 6 по 20 ноября 2014 года установлены и заключены под стражу все находившиеся на территории России 9 участников банды.
В отношении пятерых участников банды, которые скрылись и в связи с этим были объявлены в международный розыск, следствие продолжается. Двое из них уже задержаны и содержатся под стражей в Таджикистане. Туда будут направлены материалы уголовного дела для осуществления их уголовного преследования за преступления, совершенные на территории РФ.
На скамье подсудимых изначально было 9 человек, но в ходе конвоирования, подсудимые совершили нападение на сотрудников полиции, в результате трое из них были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов, один ранен и скончался в больнице.
В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, попытку побега из-под стражи.
Ранее по теме
-
Неудавшийся побег "банды ГТА": спецназовцы получили государственные награды5 месяцев назад
-
Мособлсуд рассматривает дело оставшихся участников банды ГТА9 месяцев назад
-
Суд: ранение не помешает члену банды ГТА участвовать в процессе9 месяцев назад
-
Суд над бандой ГТА: подсудимых осталось пятеро11 месяцев назад
-
Выжившего члена банды ГТА отправили на психиатрическую экспертизу11 месяцев назад
-
Мособлсуд продолжит рассмотрение дела банды ГТА11 месяцев назад
Сейчас
Тимати оштрафовали за концерт на крыша автомобиля
Картина дня
-
В ЦАР убиты трое журналистов из России
- ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста
- В горах Пакистана спасли российского альпиниста
- Кузов самосвала снес мост на Ярославке
- Налоговая тайна станет явью 1 августа
- На Украине хотят сажать за торговлю с Россией
Самое читаемое
-
30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте
- Пропавший в Нижнем Новгороде корреспондент "АиФ" найден мертвым
- Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре
- Молодой человек облил бензином и поджег возлюбленную на АЗС в Ялте
- Момент страшного ДТП в Новой Москве попал в объектив автомобильного регистратора
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Обновленный Hyundai Tucson: старт продаж в России и цены
- Jaguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
Экономика
-
ЕС объявил о санкциях за Крымский мост в отношении шести компаний России
- Конец крепкого доллара уже близко
- 9 стран мира с самым скоростным интернетом
- Дворкович: нефтяники подняли цены на бензин, воспользовавшись сменой правительства
- Борьба с праворукими: Дальний Восток пересядет на отечественные автомобили
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- Как правильно наносить солнцезащитный крем
- Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года
- Говорят ученые: больше кофе - еще лучше
- Слишком много сидеть смертельно опасно
Вести в 20.00
-
Убийство журналистов в ЦАР
- Сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте
- Рухнувший мост на несколько часов парализовал движение
Москва 24
-
Убившие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана
- Очевидцы рассказали об обрушении моста на Ярославском шоссе
- Москвичка на шестом месяце беременности раньше срока родила в Турции
- Роскачество проверит безопасность арбузов на российских прилавках
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга готовятся стать родителями
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
- Ушел из жизни Владимир Войнович
- Мику Джаггеру - 75 лет
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки