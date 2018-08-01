"Манчестер Юнайтед" хочет видеть Зидана на месте Моуринью

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в приходе на пост главного тренера команды французского специалиста Зинедина Зидана. Правда, это произойдет только в том случае, если нынешний наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью покинет клуб.

По информации Sun, экс-наставник мадридского "Реала" возглавляет список желаемых тренеров для руководства "Манчестера". В клубе недовольны подготовкой команды к сезону, а также рядом заявлений нынешнего наставника Жозе Моуринью.

Португальский специалист на протяжении прошлого сезона не раз критиковал селекционную работу манкунианцев и требовал покупки новых игроков.

В британском издании отмечают, что у португальца, исходя из прошлого опыта, существует "синдром третьего сезона" и предрекают ему провальное выступление в нынешнем чемпионате Англии. Если это произойдет, то Моуринью вряд ли доработает свой контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца.