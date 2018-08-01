Устроивший ДТП питерский велосипедист применил против водителя газовый баллончик

В Санкт-Петербурге зазевавшийся велосипедист врезался в припаркованную машину, а затем распылил газовый баллончик в лицо владельцу автомобиля. Противостояние попало в объектив камеры регистратора.

Потасовка произошла днем 31 июля близ станции метро "Проспект Просвещения" в Выборгском районе города. Виновником ДТП, как можно судить по кадрам, стал велосипедист, поздно заметивший стоящий на обочине кроссовер Honda. После столкновения он упал на асфальт, но самостоятельно поднялся и принялся вместе с водителем осматривать повреждения.

В конце концов владелец двухколесного транспорта решил ехать дальше и, не обращая внимания на реплики оппонента, взялся поправлять слетевшую цепь. Водитель в сердцах толкнул велосипедиста, а тот в ответ пустил в ход газовый баллончик, буквально "залив" своего противника.

На том диалог и завершился, а велосипедист на прощание бросил что-то недоброе в адрес владельца авто и уехал с места.