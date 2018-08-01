В Белоруссию не пустили "гендерно-небинарную поэтку", которая называет себя "мы"

Необычная активистка из США Алок Вейд-Мэнон должна была в эти дни в в Минске принять участие в одном из проектов, посвященных гендерным вопросам – в частности, темам насилия, домогательств и феминизма.

Однако въехать в республику ей не удалось: белорусские пограничники не пропустили "гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку" с американо-индийскими корнями, сообщила одна из организаторов мероприятия Вика Биран.

Пограничники руководствовались при этом 30-й статьей закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства".

Согласно этой статье иностранного гражданина могут не пропустить через госграницу Белоруссии по целому ряду пунктов: от нарушения правил ее прохождения или неуплаты штрафа до угрозы нравственности, прав и свобод граждан страны, сообщает Sputnik Беларусь.

Активистка Алок Вейд-Мэнон позиционирует себя как "гендерно-небинарного" человека (то есть ни "он", ни "она"), предпочитая местоимение "we" ("мы").