В Калининграде раскрыта ячейка ИГ

Оперативники Управления ФСБ РФ по Калининградской области задержали 9 членов законспирированной ячейки радикалов, сотрудничавших с международной террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России).

В регионе экстремисты вели вербовочную работу среди населения, распространяли запрещенную литературу и склоняли сторонников к совершению террористических преступлений. В частности, из-за их действий двое россиян отправились в Сирию для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков в домах, где проживали радикалы, найдены 8 единиц огнестрельного оружия, граната, патроны и экстремистская религиозная литература.

В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела по террористическим и другим статьям УК РФ. Причастность остальных к различным преступлениям пока проверяется.