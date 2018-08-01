Тема:
Психиатрия и психические расстройства 1 час назад
Пищевая добавка может преуспеть там, где антидепрессанты терпят неудачу
Людям, страдающим депрессией, часто приходится пробовать множество лекарств, прежде чем они найдут действительно эффективное (конкретно для них) средство. Более того, примерно треть людей с тяжёлой депрессией не испытывают облегчения после использования всех существующих методов лечения. Возможно, специалисты нашли средство, которое пригодится именно для таких случаев.
Исследовательская группа под руководством доктора Натали Рэсгон (Natalie Rasgon) из Стэнфордского университета и доктора Брюса Макьюэна (Bruce McEwen) из Рокфеллеровского университета проанализировала образцы крови 71 мужчины и женщины в возрасте от 20 до 70 лет. Ранее испытуемым был поставлен диагноз "депрессия средней и тяжёлой степени".
После сравнения полученных данных с анализами 45 здоровых людей выяснилось, что у страдающих от депрессии был более низкий уровень содержания в крови ацетил-L-карнитина (acetyl-L-carnitine). Выводы были применимы как к мужчинам, так и к женщинам, независимо от возраста.
Как сообщается в пресс-релизе исследования, люди с тяжёлой или устойчивой к лечению депрессией, а также те, у кого рано развился недуг, имели ещё более низкие уровни ацетил-L-карнитина в крови.
Отмечается, что ацетил-L-карнитин естественным образом производится в организме, и он отвечает за ряд ключевых процессов в мозге. Сегодня ацетил-L-карнитин широко доступен в продаже в качестве пищевой добавки.
Недавнее исследование основано на более ранних работах и экспериментах, проведённых на животных. С их помощью специалисты обнаружили, что симптомы депрессии у грызунов также идут рука об руку с пониженным уровнем ацетила-L-карнитина. Если же учёные вводили "виновника" в организм животных, то симптомы заболевания пропадали в течение нескольких дней. Любопытно, что современным антидепрессантам обычно требуется порядка двух-четырёх недель, чтобы начать действовать и в случае людей, и в случае грызунов.
Кроме того, более ранние работы показали, что в гиппокампе и лобной коре головного мозга животных вещество предотвращает чрезмерное возбуждение нервных клеток (и таким образом уменьшает симптомы депрессии).
Новое исследование показывает: то же самое может быть верно и для человеческого мозга.
Впрочем, Рэсгон предупреждает, что люди, страдающие депрессией, не должны бросаться скупать такие добавки с ацетилом-L-карнитином.
"Мы определили важный новый биомаркер серьёзного депрессивного расстройства. Мы не проверяли, может ли добавка с этим веществом действительно улучшить состояние пациентов. Нет ответов на вопросы о том, какая необходима дозировка, частота и длительность приёма вещества", — говорит учёный.
Она добавляет, что специалистам ещё только предстоит ответить на многие вопросы, прежде чем они смогут давать качественные рекомендации. Впереди у учёных ещё много работы, в том числе проведение масштабных и тщательно контролируемых клинических испытаний.
Новая работа также может помочь в разработке нового класса более быстродействующих антидепрессантов (в сравнении с существующими сегодня аналогами). Такие средства могут пригодиться тем, кому не помогли другие методы лечения или же они перестали работать.
Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщают о самых важных исследованиях, касающихся изучения причин возникновения депрессии и способов её лечения. В частности, мы рассказывали о том, что отцы чаще матерей "передают" депрессию детям.
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