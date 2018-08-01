Италия выдвинула заявку на проведение зимней Олимпиады-2026

Национальный олимпийский комитет Италии выдвинул заявку на проведение зимних олимпийских и паралимпийских игр 2026 года. Планируется, что Игры пройдут в трех городах: Милане, Турине и Кортине-д'Ампеццо.

Напомним, что в последний раз Италия принимала Олимпийские игры в 2006 году. Тогда столицей был Олимпиады был Турин. Страна-хозяйка зимних Игр-2026 будет названа в сентябре 2019 года, отмечает ТАСС. Кроме Италии на проведение Олимпиады также претендуют Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция) и Калгари (Канада).