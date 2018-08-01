Обыкновенное чудо: пассажиры мексиканского рейса благодарят судьбу и экипаж
Почти невероятная история из Мексики, где в результате падения пассажирского самолета все, кто находился на его борту, чудом остались живы. ЧП произошло спустя несколько минут после взлета. Родственники, провожавшие пассажиров на рейс, еще не успели покинуть аэропорт, когда прозвучало шокирующее сообщение об авиакатастрофе. Но вскоре раздался вздох облегчения — выяснилось, что никто не погиб. Как такое стало возможным?
Среди дымящихся обломков самолета почти не поврежден хвост с изображением Куохтли, ацтекского воина-орла (эмблема авиакомпании AeroMexico). Иначе, чем покровительством этого индейского полубога, пожалуй, и не объяснить, как после такой авиакатастрофы все люди остались живы.
Самолет Embraer 190 и шасси-то еще сложить не успел — поднялся буквально на несколько метров и тут же попал в такой порыв встречного ветра, что задрал нос и чиркнул левым крылом о бетон взлетной полосы, повредив двигатель.
"Как будто произошел сильный взрыв. Не знаю, что это было, — рассказывает пассажир этого рейса Лоренцо Нуньес. — Молния или какая-то механическая поломка. Мы только оторвались от земли, и самолет упал".
Рухнул в 300 метрах от аэропорта. Внутренний мексиканский рейс 2431 из Дуранго в Мехико — полный салон, больше ста человек, в том числе 9 детей. Самолет уже горел, когда его покидали пассажиры. Сквозь дыры в фюзеляже.
"Прямо за нами образовалась дыра и именно через нее люди выбирались наружу, — говорит пассажир рейса 2431 Жаклин Флорес. — Я отстегнула своего ребенка, мы вылезли и прыгнули. Рядом с нами на поле плакала маленькая девочка, и я боялась даже больше за нее — у нее были сильно обожжены ноги – так, что она даже не могла присесть".
Небольшая высота и то самое незакрытое шасси (оно самортизировало при ударе о землю), но самое главное — стюардессы за считанные минуты (от момента падения до пожара, в котором полыхала уже вся обшивка) сумели не допустить паники и эвакуировать всех до одного.
"На 90 процентов это чудо, а все остальное — грамотные действия экипажа, особенно, бортпроводников", — убежден заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов.
Провожающие еще не уехали, а в здание аэровокзала уже начали заводить раненых. У женщины с ребенком на руках вроде разбито только лицо, а другой пассажир — на медицинской каталке — самостоятельно передвигаться не может.
"Тяжело травмирован пилот — он принял на себя основной удар, — сообщает глава муниципального управления защиты населения Солано Меджиа. — Самолет даже подняться в воздух толком не успел. Большинство пассажиров были ранены, и дети тоже. Много людей с ожогами — их доставили в ближайший госпиталь".
Наиболее тяжелых пострадавших развозили по больницам прямо со взлетного поля. "Из тех пациентов, что я осмотрел, 25 получили легкие травмы, — рассказывает врач Серхио Гонсалес. — Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Одного сейчас срочно оперируют".
Половину пассажиров сразу отпустили по домам — у них только синяки и ссадины. Теперь предстоит выяснить, кто вообще допустил, чтобы самолет взлетал в такую непогоду, что буря буквально сбивала его с курса — затея изначально была очень рискованная.
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