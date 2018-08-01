Теннисист Хачанов уступил во втором круге турнира в Вашингтоне

В столице США продолжается представительный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом около двух миллионов долларов. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг соревнований.

Во втором раунде турнира российский теннисист проиграл американцу Денису Кудле. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу американского спортсмена. В третьем круге Кудла сыграет с победителем встречи между французом Люкой Пюилем и его соотечественником Венсаном Мийо.