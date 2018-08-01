Шахматы. Свидлер разделил третье место на турнире в Биле

В швейцарском Биле завершился представительный шахматный турнир. Днем ранее победителем досрочно стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. В последнем туре он сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.

Этот результат помог российскому гроссмейстеру разделить третье общее место по итогам турнира. В других партиях заключительного десятого тура норвежец Магнус Карлсен победил швейцарца Нико Георгиадиса, а француз Максим Вашье-Лаграв взял верх над чехом Давидом Наварой. Итоги турнира: Мамедьяров — 7,5 очка, Карлсен – 6, Свидлер и Вашье-Лаграв – по 5,5, Навара – 4, Георгиадис – 1,5.