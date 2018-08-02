Жители Приморья спасли котенка амурского лесного кота, приняв его за обычную кошку

Краснокнижного котенка спасли жители Приморья. Детеныша нашли на обочине дороги. Он остался без матери, и ему грозила смерть от истощения. Люди приняли животное за обычную кошку и взяли к себе.

Но позже стало понятно, что питомец не похож на домашнего любимца. Зверя передали в зоопарк. Там определили, что это амурский лесной кот, занесенный в Красную книгу края. Теперь Забава — так назвали хищника — живет с ровесником, детенышем леопарда Стефи, в доме директора зоопарка. Когда животные подрастут, их переведут в просторный вольер, передает телеканал "Россия 24".