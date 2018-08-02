Невольное единство: республиканцы и демократы договорились ужесточить санкции против России

Американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, передает ТАСС.

Документ направлен на введение обязательных санкций в рамках закона, подписанного в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, который носит название "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Закон предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, бизнесменов и государственных предприятий, а также санкции в отношении российского госдолга.

Также закон направлен на введение секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц и создание в США "Национального центра по отражению российских угроз".

Ранее аналитики Citigroup заявили, что если США введут санкции в отношении российского госдолга, рубль может упасть на 15 процентов – до 72-73 рублей за доллар.