Вдоль по Питерской: Renault удивил презентацией кроссовера Kaptur Play

Стильный, современный кроссовер Renault Kaptur с возможностями уникальной персонализации по цветам и комплектациям особо выделяется во внедорожной линейке, которой традиционно славится бренд Renault в России.

Этим летом Renault выпускает на рынок лимитированную серию Kaptur Play с новой мультимедийной системой на платформе "Яндекс.Авто" , которая стала первым автомобилем с системой "connected car" в модельном ряду Renault в России.

Kaptur не был бы Kaptur`ом, если бы не постарался и в своей рекламе быть оригинальным, выходящим за рамки "обычной рекламы автомобилей". "Мы видим сегодня бум внутреннего туризма в России, вокруг появляется огромное количество стильных новых мест — как в городах, так и за их пределами, — отмечает креативный директор агентства SLAVA Евгений Пахмутов. — И если раньше поездка за город была максимум "к бабушке на дачу", то сегодня активные горожане с удовольствием ездят в Никола-Ленивец, Болотов Дачу, бутик-отели в горах и на озерах. И к таким прекрасным местам жители городов хотят ехать на красивой машине. Вот эта мысль о том, что Россия — это красивая страна, по которой можно и нужно ездить на красивом внедорожнике, и стала нашей идеей".

Вместо философски-патриотичной голоса за кадром было решено взять русскую народную песню "Вдоль по Питерской". Песня, которою вряд ли кто-то может представить в современной рекламе, стала героем ролика. Слова песни и сцены в фильме создают очаровательный, порой даже ироничный, контрапункт между старинной народной песней и современным визуальным рядом, все это для того, чтобы создать легкое и раздольное, такое "русское", ощущение у зрителей.

"Скажу честно, когда мне впервые презентовали этот сценарий, я понял все, кроме того, о чем песня, — признается Франциско Идальго Маркес, Renault Россия. — Но сама идея контраста между современным видеорядом и русской народной песней, а также отсылки к исконным русским образам вроде "троечки", сразу же зацепили меня".

"Несколько месяцев мы обсуждали, как именно должна звучать эта песня, пробовали совсем народное звучание с балалайками и трещотками, пробовали даже рэп-версию, но в итоге оказалась, что звучание в стиле замечательного артиста Муслима Магомаева работает лучше всего, — добавляет Анастасия Макаркина, Renault Россия. — Получается настолько динамично и органично, что кажется, что эта песня была специально написана для нашего ролика".

Ролик отлично отражает позиционирование Kaptur: "Моя страна. Мой стиль. Мой Renault". Это все про Россию, про ее красоту, про российский простор. И про сильный и стильный характер Renault Kaptur, который достаточно уверен в себе, чтобы не просто выйти на эти просторы, но и взять старую песню и сделать ее снова актуальной.