В Йемене из-за авиаудара погибли 40 человек

В Йемене в результате авиаудара в провинции Эль-Ходейда погибли как минимум 40 человек, еще 70 получили различные ранения. Бомбы сбросили самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. По данным местных СМИ, один из ударов пришелся по зданию госпиталя.

С августа 2014 года в Йемене происходит противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"), напоминает ТАСС. В марте 2015 года удары по Йемену стала наносить Саудовская Аравия. За несколько лет жертвами конфликта стали более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей, сообщает йеменский Центр по правам и развитию.