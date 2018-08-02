Красная жара: Европа падает в обморок от рекордных температур

Европу накрыла аномальная жара. Причем, пик ее еще не наступил — из Африки надвигается новый циклон, который принесет с собой невыносимый зной. В южных районах Португалии, а также в Испании температура воздуха к выходным поднимется до 50 градусов.

Эта неделя останется в истории Швейцарии. С 1864 года не было такой засухи. Высохли реки, погиб урожай. Власти кантонов распорядились выключить фонтаны и запретили фейерверки в самый главный праздник для страны — Национальный день Швейцарии, который отмечается 1 августа.

В обморок от таких новостей и таких температур падают даже синоптики — из прямого эфира BBC неожиданно пропал Марк Маккарти, который рассказывал об аномальной жаре.

Так же невыносимо жарко в Венгрии. Уровень угрозы "красный". В Будапеште поливают раскаленный асфальт и раздают воду. В Испании начались пожары. У соседей в Португалии, где тоже плюс 45 градусов, службы гражданской обороны умоляют население ничего нигде не поджигать.

"Мы призываем граждан не рисковать и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не разжигать огонь", — говорит волонтер Луис Бело-Коста.

В Дрездене отменены все водные экскурсии. Уровень воды в Эльбе 46 сантиметров — это на полтора метра ниже нормы. В озере Постах погибла рыба. Животным в эти дни также непросто — в сафари-парке "Глосс" тиграм и слонам прописали холодный душ. А в Австрии полицейским овчаркам выдали специальные кеды, чтобы не обжигали лапы о раскаленный асфальт.

Больше пить и держаться в прохладе рекомендуют врачи. Следуя советам, в одном из берлинских баров построили ледяной город. "Когда на улице сауна, загляните в Арктику", — предлагают владельцы.

"Невероятно жарко, на улице температура выше 30 градусов. Люди рады возможности охладиться, в последние дни их все больше и больше. Они заходят сюда, потом выходят наружу и сразу обратно — принимать ледяные ванны", — рассказывает менеджер бара Фиринка Фишер.

Дания, где ночью также жарко, как и днем, страдает бессонницей. Для тех, кому не спится, спортзалы теперь открыты и ночью. Спать в саду на летних террасах пытаются пенсионеры и дети. В домах, где нет кондиционеров, за 30 градусов.

Эта неделя обещает быть самой опасной и самой тяжелой. Жара, которая пришла из Северной Африки, никуда уходить не собирается. В Италии чрезвычайное положение объявили в 18 городах.