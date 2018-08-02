8 погибших, 19 пропавших без вести: в Калифорнии борются с самым разрушительным пожаром

Природный пожар, получивший название "Карр", уничтожил уже более 50 тысяч гектаров земли и 1 тысячу жилых домов в американском штате Калифорния, став одним из самых разрушительных пожаров в истории штата.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал Fox News, подчеркнув, что с "Карром" и другими пожарами, бушующими в разных частях штата, борются более 10 тысяч калифорнийских пожарных. Огнем уничтожено более 100 тысяч гектаров на территории штата

При этом им удается сдерживать распространение пламени только на 35-40%, поскольку пожары разгораются из-за жаркой и засушливой погоды, а также сильного ветра.

В результате стихийного бедствия, охватившего Калифорнию 23 июля, 8 человек погибли и 19 числятся пропавшими без вести. Ущерб от стихии оценивается в более чем 100 миллионов долларов.