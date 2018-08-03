В Мексике 12-летний мальчик стал студентом крупнейшего университета

Одаренный мальчик, которому только недавно исполнилось 12 лет, стал первым в истории ребенком, поступившим в крупнейший Национальный автономный университет Мексики.

В вузе Карлоса Антонио Сантамарию знают с девяти лет – тогда он успешно прошел курсы и получил степень по биохимии, молекулярной биологии и аналитической химии. Для дальнейшей учебы Карлос Антонио выбрал физику биомедицины, передает РИА Новости. В пресс-релизе университета отмечают, что мальчик будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители.

Сантамарии пришлось экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости в средней школе, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Как объяснил малолетний студент – он просто хочет учиться. "Если мне закроют для этого двери, я зайду через окно", — отметил Карлос Антонио.

С поздравлениями в адрес мальчика обратилось даже посольство США в Мехико, назвав Сантамарию "гением и маленьким мексиканским талантом".