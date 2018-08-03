В Красноярске горят склады на площади 1 тысяча квадратных метров

В Красноярске пожарные тушат возгорание в складских помещениях. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Как уточняется, возгорание складских помещений произошло в 6:48 по местному времени (2:48) по времени Москвы по адресу улица Брянская, 145. Общая площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

В тушении пожара от МЧС России участвуют 46 человек и 15 единиц спецтехники, передает ТАСС.