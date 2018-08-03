Адвокат Агаларова: певец не планирует ехать в США и давать показания спецпрокурору

Певец Эмин Агаларов не планирует ехать в Соединенные Штаты Америки для ответов на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера касательно встречи сына президента Дональда Трампа – младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. Об этом в эфире телекомпании CNN заявил адвокат певца Скотт Балбер.

Он отметил, что публикации американских изданий о намерении спецпрокурора, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, допросить Эмина Агаларова не являются новостью. "Мы общаемся с командой Мюллера в течение месяцев и не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний", — цитирует слова Балбера ТАСС.

По словам адвоката, главная загвоздка – место проведения допроса Агаларова. Команда Мюллера не хочет ехать в Москву, а Агаларов не горит энтузиазмом по поводу поездки в США, пояснил юрист.

Следующая сложность – круг тем, которые планируется затронуть при взятии показаний у певца. "Нам нечего скрывать, если речь идет только о единственной встрече", — пояснил Балбер.

Он дал понять, что Агаларов против, чтобы на встрече с подчиненными Мюллера ему задавали вопросы о сделках и бизнес-контактах. "Это к делу не относится", — считает Балбер.