В Польше судья спас футболиста во время матча

Арбитр спас жизнь футболисту во время игры между командами "Олимпия Эльблонг" и "Бленкитны Старгард-Щециньски". Игроку стало плохо на матче третьего дивизиона Польши после того, как он упал грудью на мяч. Спортсмен стал задыхаться.

Судья Марцин Лиана подбежал к футболисту и помог ему прийти в себя. Через несколько секунд игрок уже сумел подняться на ноги.

После осмотра у врачей спортсмен вернулся на поле и доиграл матч, передает телеканал "Россия 24".