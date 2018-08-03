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3 августа 201809:51

Немецкий футболист Майер сменил "Шальке" на "Кристал Пэлас"

EPA

Полузащитник Макс Майер подписал контракт с лондонским "Кристал Пэлас". В прошлом сезоне 22-летний футболист выступал за немецкий "Шальке" и был одним из лидеров второй команды бундеслиги.

Еще прошлым летом Майер заявил, что не будет продлевать контракт с "Шальке", действие которого истекало в июне 2018 года. Несмотря на усилия клуба из Гельзенкирхена, Макс оказался тверд в своих намерениях и покинул команду, став свободным агентом. Через несколько недель он подписал контракт с "Кристал Пэласом".

Макс Майер выступал за "Шальке" с 2013 года. За это время он сыграл 146 матчей, в которых забил 17 мячей. В сборной Германии Майер провел четыре встречи в которых отличился один раз. В чемпионате мира 2018 Макс не участвовал.

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